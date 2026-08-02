Главният губи влияние? Прокурори и следователи учредиха алтернативно професионално сдружение

Над 120 прокурори и следователи са учредили алтернативно професионално сдружение. Това се е случило на 1 август в София. Организацията се нарича "Независимо сдружение на българските прокурори" (НСБП) и според основателите му е "първата нова национална професионална организация на прокурорите в България от близо три десетилетия".
Утвърдената от години професионална организция на прокурорите се нарича "Асоциация на прокурорите в България". По правило тя винаги подкрепя главния прокурор и го защитава, без да се интересува колко скандална е позицията му, т.е. асоциацията се е превърнала в казионна структура. Миналата година бившият и.ф. Борислав Сарафов влезе в конфликт с Владимир Николов, който оглавяваше окръжната прокуратура в Плевен и асоциацията. Едва след като загуби постовете си Николов започна да говори за натиск и страх в системата. През февруари 15 прокурори излязоха с отворено писмо в негова защита.
С бивш зам.-министър начело
Новото сдружение се оглавява от бившия зам.-министър на правосъдието и прокурор от Перник Георги Балков. Той беше част от служебния кабинет на Андрей Гюров. В организацията влизат прокурори от София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Перник, Габрово, Видин.
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"Според прокламираните цели сдружението прави заявка да надвърля традиционната роля на съсловна организация и да търси модел на представителство, при който то е активен участник във формирането на наказателните политики при широко разбиране за справедливост и върховенство на закона", посочват на сайта си от сдружението.
Оттам заявяват още, че предстои вписване по официалния ред, а след това ще се създават местни структури и ще се търси сътрудничество с международни организации.
Ключовият момент
Новото сдружение се създава на фона на предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС). Мандатът на този е изтекъл отдавна, но преди последните избори парламентът изобшо не демонстрираше желание да избере своята квота. ВСС се формира с избор на членове от магистратурата и от депутати. Съветът е разделен на две колегии, като прокурорската се държи като асоциацията – винаги подкрепя главния.
Сегашното правителство на "Прогресивна България" дава заявка за по-сериозни промени в съдебната система освен избора на нов ВСС, който пък трябва да назначи следващия главен прокурор. Наскоро в интервю за Mediapool правосъдният министър Николай Найденов заяви, че предстои значително преструктуриране на съдебната власт, включително ограничаване на правомощията ВСС, въвеждане на допълнителни проверки за магистрати и механизъм за т.нар. "мек ветинг" (реподбор на кадрите) на висшите ръководители в системата.
В момента начело на прокуратурата като изпълняващ функциите (и.ф.) е Ваня Стефанова. Тя беше заместничка на Сарафов, а в миналото е била на ръководна позиция в ДАНС.
Сарафов "доброволно" се отказа от поста си след встъпването в длъжност на новото правителство. Той ръководи прокуратурата над 3 години, като в последните месеци и Върховният касационен съд, и други съдилища излязоха със становища, че той е нелегимен главен прокурор заради въведоното от парламента ограничение за шестмесечен мандат. Въпреки това той остана на поста още известно време.
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2 коментара
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Алтернативно сдружение на хора, които са физически разделени, не се виждат, не работят заедно означава само едно: някой го е изсмукал от пръстите си и желае да доминира, като прокарва свой път в гилдията. Такива инициативи имат легален организатор, който излиза пред обществото заради идея, а тук е обратното - нещата ще се нагаждат в движение. КОЙ Е ОРГАНИЗАТОРЪТ?!
Нещастен слугинаж.. Треперите си за местенцата нали мръсни алчни плъхове?