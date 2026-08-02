Борисов: Единственият проблем с "Райнметал" е, че не можеш да вземеш подкуп. И затова няма да има завод

Договорът с немския оръжеен концерн "Райнметал" е изключително изгоден за България. Но въпреки това завод за барут у нас вероятно няма да бъде построен. Причината е, че няма как да се вземе подкуп от проекта.
Тази теза разви в неделя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Приморско. Той разкритикува управляващите от "Прогресивна България", че са в криза в много области, а една от тях е бъдещият завод.
Няма рушвет, няма завод
Договорът за строителството бе подписан от предишния кабинет. При последното посещение на представители на фирмата у нас обаче се разбра, че позицията на правителството се е променила. Икономическият министър Александър Пулев разкритикува проекта за това, че нямало осигурено финансиране и избран терен.
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В неделя Борисов обясни, че съвместният завод с "Райнметал" означавал все "Мерцедес" да поиска да произвежда в Бургас. Този пример бе даден, понеже бургазлии много обичали да карат "Мерцедес"-и.
"В момента същото е във военната промишленост. Цял свят се бори за вниманието на "Райнметал", обясни бившият премиер.
А след това добави:
"Единственият проблем на този договор е, че няма как да вземеш рушвет. Няма как да им кажеш: "Бе, тука един иска пари". Ей затова няма да направим завод. Ще го дадат на някои от частниците, през който могат да го направят. И се чудят сега как да го обяснят".
Какви са плановете?
Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди (стандарт на НАТО) и модулни зарядни системи трябва да бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот.
Oчаква се да бъдат отворени 1000 нови работни места.
България трябва да осигури над 420 млн. евро за изграждането на завода, като oчакванията бяха това да стане със заем по европейския механизъм SAFE.
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Останалият бюджет до около 1 млрд. евро трябва да се покрие от германската компания.
Държавата вече наля над 83 млн. лева в две държавни дружества "Иганово" и ВМЗ – Сопот, които са за заплащането на определени технологии, патенти, know-how и инженерни решения.
По привличането на инвестицията работи и сегашният премиер Румен Радев, докато бе президент, и дори се стигна до разправия с Бойко Борисов кой точно е "уредил" проекта, но сега се оказва, че кабинетът му има сериозни резерви към него.
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7 коментара
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Бойко, по-добре млък, че втория път няма да объркат къщата ;)
Много е смешен бх. Той е опитвал и знае.
Така е Тиквоний. Друго си е " Големият брат, който винаги прощава " - кеф те евро, кеф ти долари, кеф ти златни кюлчета. А от Папагера само снимки и после - ядец, хехехееее.
Банкята пак демонстрира висша форма на политическа „експертиза“ – за него единствената причина нещо да не се случи в България е липсата на схема за комисионна. Явно собственият му богат опит в управлението автоматично му казва, че щом няма как да се „намаже“ филията, проектът е обречен. Впрочем, тази трогателна загриженост за пропуснатите ползи от подкупи силно напомня за идеалите на комунистите, които също не построиха нито един модерен завод, без преди това да са уредили партийната номенклатура с безплатни апартаменти и вечни постове.
Баце много добре знае от кого може и от кого не. Все пак 15 години го практикуваше и затова нямахме нито един голям инвеститор.
той знае кво говори, лично е проверявал.