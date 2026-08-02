За първи път от 44 години: Унгария спира АЕЦ "Пакш"

За първи път от 44 години насам унгарската АЕЦ "Пакш" спира работа. Това обяви премиерът на страната Петер Мадяр. Причината са ниските нива на р. Дунав, откъдето се черпи вода за охлаждане.

Късно вечерта в събота Мадяр писа в X, че работата на централата ще бъде спряна в 1.30 през нощта.

"С това производството на централата ще падне до едва 240 мегавата", написа унгарският премиер.

Разположена на около сто километра южно от Будапеща, централата Пакш осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната, писа БТА.

В петък операторът на централата, чиито четири реактора, построени с технология от съветската епоха, се охлаждат с вода, изпомпвана от Дунав, предупреди, че спадът на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда.

Заради продължителния недостиг на валежи и екстремната жега, която обхваща Европа от пролетта, водите на Дунав на места са достигнали исторически ниски равнища. А ситуацията може да се влоши заради прогнозирани температури между 40 и 42 градуса през следващите дни.