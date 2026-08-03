Даниел Вълчев няма да участва в президентските избори

Даниел Вълчев няма да участва под никаква форма в президентските избори. Той каза пред БНТ, че никога не е говорил нито с Румен Радев, нито с Бойко Борисов за включване в надпреварата.
"Тези избори ще са партийни, няма поле за гражданска кандидатура", каза Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на Софийския университет.
"Моето име се завъртя в какви ли не конфигурации, в какви ли не чудесии. Ползвам повода, че сте ме поканили, за да кажа, че аз действително мислех, някъде в началото на септември да кажа какво смятам да правя, но доколкото твърде много шум има в говоренето по тези въпроси, пък и ми се струва редно да кажа по-ясно какво смятам да правя. И съвсем ясно да кажа - в предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Нито като вицепрезидент, нито като председател на ЦИК, като никакъв няма да участвам. Благодаря за доверието, което много хора изразиха, няма да ги разочаровам", заяви той.
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14 коментара
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"Кондьо" вече ви крои пардесютата, мишко
Значи жълтопитеците могат да се преборят за 3-4то място с двойката Гюро - Кондьо!
Вълчев безспорно е интелигентен манипулатор...
Още от мин. есен герберята го ухажваха, но след "преценка на ситуацията", е решил да не си разваля комфорта с излишна публичност...
А комфортът е, "от всекиго по нещо"...
Адв. кантора "Вълчев&Вълчев" обслужва корпоративни клиенти, събиране на вземания и т.н. - няма лошо...
Целият юридически факултет си топи човките в хонорари за изготвяне на законопроекти, консултации на правителствени решения и т.н. - от който и да …
е...
Проф. Близнашки от БКП, през ГЕРБ, до съветник на ДПС на мястото на проф. Людмил Георгиев...
Проф. Пламен Киров сучеше от 8 борда, "избран" от Тиквата..
И проф. Пламен Герджиков, и другият проф. Герджиков...
Както казват бабите: "Полегнала е Теодора за всеки, който я пожелае"...
Що да се бута в шамарите човека, в сянка е по-полезен и за полит. поръчки от който и да е, и за себе си - зависи от парите...
Даниел-чо не е сляп! Вижда, че цялата гилдия от мисирки само слави бившата ТВ мисирка/вкл. и шарлатанската mediapool/ - как да си губи времето с изгубена кауза?!
"Всички, свързани с "царя" сега си харчат парите, нито един не е на улицата." // Дъщеря му чат-пат се въргаля пияна по паркинзите
Когато угаснат уж незаявените амбициозни мечти на поредния нечистоплътен кариерист за президентска власт, ВЛАСТ, нормалните хора могат да въздъхнат с плахо облекчение, че все пак не всички идиотщини се случват в "клета България". Стигат ни алчните простаци радв, пеевск и борисв, че сега да търпим и алчен позьор. Инак даниелчо е готов и Цар да стане и дори Умберто Еко, ама няма как. Виж президент защо не, щом зеленият кремълски чорап стана. Че и два мандата за срам и позор на "клета България"...
Така е! Писал съм го и по други поводи! Преди да влезе в Българската Политика, Симеон разпродава "Семейното Сребро" (Признак на разоряване)! В един Швейцарски вестник беше написано: "Тежко и горко на българите, ако ТОЯ (Симеон) е решил да забогатява за сметка на тях!" Е... СИМЕОН ЗАБОГАТЯ!
НННЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!! :(((((
Всички, свързани с "царя" сега си харчат парите, нито един не е на улицата.А най-много кяри самият "цар"-мадридският мошеник,който дори не каза едно "Благодаря" на тия, които му помогнаха да си върне имотите.Бай Иван Татарчев- от когото започна процесът по връщането на имотите през 1998г. чрез сезирането на КС- така си отиде от тоя свят, без да чуе едно "Мерси" от аг. "Карточник". Другите се налапаха-от обществени поръчки, комисиони, уреждане на служби и постове, тарифиране на различни длъжности …
с конкурси,приватизация,заграбване на цели бизнеси и какви ли не врътки.Показателното е, че те не бяха никакви монархисти, а най-обикновени интересчии и нечестивци, произлезли от средите на БКП и ДС-до един! Както казваше един действителен монархист-историкът Люси Станчев: "Ние сме монархисти, но лошото е, че царят не е монархист".
Б@хти и държавата сме.Вместо да "гъмжи" от кандидати,ще бетонират крадев във властта и ще вирне носа си още повече.