Даниел Вълчев няма да участва в президентските избори

Даниел Вълчев няма да участва под никаква форма в президентските избори. Той каза пред БНТ, че никога не е говорил нито с Румен Радев, нито с Бойко Борисов за включване в надпреварата.

"Тези избори ще са партийни, няма поле за гражданска кандидатура", каза Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на Софийския университет.

Той определи като несериозни различните твърдения, че би бил кандидат на различни политически сили.

"Моето име се завъртя в какви ли не конфигурации, в какви ли не чудесии. Ползвам повода, че сте ме поканили, за да кажа, че аз действително мислех, някъде в началото на септември да кажа какво смятам да правя, но доколкото твърде много шум има в говоренето по тези въпроси, пък и ми се струва редно да кажа по-ясно какво смятам да правя. И съвсем ясно да кажа - в предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Нито като вицепрезидент, нито като председател на ЦИК, като никакъв няма да участвам. Благодаря за доверието, което много хора изразиха, няма да ги разочаровам", заяви той.

"Няма нищо по-естествено от това Илияна Йотова да се кандидатира. Естественият кандидат на г-н Радев е г-жа Йотова".

През миналата седмица депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов каза, че ако Даниел Вълчев се появи като кандидат за президент, би гласувал за него. Коментарът на Горанов, че би гласувал за Вълчев дойде след като още в края на миналата година неофициално се заговори, че той е сред обсъжданите имена в ГЕРБ за възможен кандидат за държавен глава. В началото на този месец СДС - коалиционният партньор на ГЕРБ, лансира публично Вълчев като потенциален вариант за кандидат.

Междувременно се беше появила и информация, че Вълчев е бил и сред обсъжданите като възможност на "Прогресивна България", но вече официално е ясно, че не той, а Йотова има подкрепата на формацията на Румен Радев.

През последните седмици самият Вълчев нито веднъж не отрече възможността да участва в президентския вот. "Далеч не съм казал, че ще се кандидатирам. Обмислям го", каза наскоро пред бТВ той.

През май пък беше казал: "Нека да изчакаме септември и ще видим".