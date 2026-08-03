Очаква ни седмица с много слънце, но юли е бил един от най-хладните за последните 20 години

Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.
Жълт код за горещо време е обявен в пет области на страната за днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.
Предупреждението е в сила за Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. Според данните максимални температури и в петте области ще бъдат между 35 и 37 градуса.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд главно над планинските райони ще има временни увеличения на облачността, по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи има в четвъртък.
В петък в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, по Черноморието след обяд до умерен от север-североизток. Температурите бавно ще се повишават.
Изминалият месец е бил най-хладният и валежен след юли 2019 г. и един от най-хладните месец юли за последните 20 години, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на официалната си фейсбук страницата.
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