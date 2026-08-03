Очаква ни седмица с много слънце, но юли е бил един от най-хладните за последните 20 години

Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Жълт код за горещо време е обявен в пет области на страната за днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупреждението е в сила за Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. Според данните максимални температури и в петте области ще бъдат между 35 и 37 градуса.