България може да ползва пет хеликоптера за гасене на пожари

България няма специализирана техника за гасене на пожари от въздуха, но има пригодена такава. За поредна година страната ни ще разчита на оборудваните военни хеликоптери, както и на един самолет "Спартан". Това заяви пред бТВ бившият шеф на дирекция "Пожарна безопасност" Николай Николов. В момента той все още е в МВР, но като съветник на министъра.

"В сърцевината на най-опасното време за пожари сме в момента. Нашите метеоролози вече предупредиха за жълт код от опасно повишение на температурите, но за пожароопасност нещата са много сериозни, поради което готовността на нашите служби е на много високо ниво", заяви Николов.

През последните години България имаше сериозни проблеми с летните пожари, което за пореден път повдигна въпроса за техника за гасене от въздуха. Макар всеки път оправданието да е едно и също – че се ползват военните хеликоптери, в миналото се е налагало да се иска помощ чужбина.

Въпросът за купуването на такава техника за МВР е политически, а не експертен През годините е имало някои опити, винаги неуспешни. Наскоро мнозинството от "Прогресивна България" отхвърли в парламента предложението да се отделят средства за хеликотпери за гасене.

Запитан дали се мисли за такава техника, Николов отговори, че първо трябва да се оцени дали това е най-ефикасният вариант.

"Тук хората са много важни. Предварително подготвените хора, пилоти, инженери. Експлоатацията е нещо много, много по-трудно, отколкото да го закупиш, но аз се надявам, че в скоро време България ще започне един такъв проект, с който да придобие по-голям капацитет за гасене от въздуха", каза Николов.