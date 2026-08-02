Загубите на руската армия през юли с рекордни стойности за цялата война

Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна през юли 2026 г. руските войски са загубили 42 860 души убити и ранени. Това е най-високият месечен показател от началото на войната и свидетелства за устойчиво нарастване на руските загуби от февруари 2026 г., когато те са били оценявани на 26 090 души, отбелязват анализаторите от Института за изследване на войната (ISW).

На 31 юли президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че от февруари 2022 г. Русия е загубила почти 700 хиляди военнослужещи убити, а общите загуби на руските въоръжени сили са се доближили до 1,6 милиона души.

Въпреки рекордните загуби темпът на руското настъпление остава изключително нисък. По оценка на ISW през юли руските войски са успели да напреднат само с 37,85 кв. км украинска територия – по-малко от площта на Манхатън, което се равнява средно на 1,22 кв. км на ден.

Ако се включат и районите, в които руските подразделения са успели единствено да се вклинят в украинската отбрана, общата площ на завзетите или намиращите се под руски огневи контрол територии възлиза на около 121,56 кв. км. За сравнение, през юли 2025 г. руската армия е завзела 455,74 кв. км. По този начин, дори при отчитане на тактиката на локални пробиви, настоящите темпове на настъпление само незначително превъзхождат показателите от февруари 2026 г., предшестващи пролетно-лятното настъпление, започнало в средата на март, посочват анализаторите.

Според оценката на ISW съотношението между понесените загуби и постигнатите резултати става все по-неизгодно за Русия. По данни на украинския Генерален щаб през юли руските войски са губили средно по 353 души за всеки квадратен километър територия, към който са успели да напреднат или да се вклинят, а за всеки напълно завзет квадратен километър – по 1 132 души.

Анализаторите отбелязват, че руската армия плаща все по-висока цена за практически непроменените темпове на настъпление, въпреки опитите на Кремъл чрез пропаганда да представи ситуацията по различен начин. В ISW също така не виждат признаци, че в близко бъдеще руските войски ще успеят рязко да ускорят настъплението си или да възстановят способността си за широкомащабни маневрени операции.

На този фон Кремъл засилва информационната си кампания, стремейки се да представи настъплението като по-успешно, отколкото е в действителност. Така на 31 юли руското Министерство на отбраната и пропагандната агенция ТАСС разпространиха, според оценката на Института, преувеличени данни за броя на населените места, които уж са били превзети от руските войски през юли.

Въпреки това дори тези официални твърдения не показват темпове на настъпление, достатъчни за пробив на украинската отбрана и окупиране на териториите, които Москва е планирала да завладее до края на 2026 г., посочва ISW.

Подобни изводи по-рано представи и Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS). В публикувано на 1 юли изследване анализаторите оценяват общите загуби на руската армия от началото на пълномащабната война до юни 2026 г. на приблизително 1,4 милиона души. Според данните на CSIS през първата половина на 2026 г. Русия е губила всеки месец между 30 и 34 хиляди военнослужещи, което е надхвърляло темпа на привличане на нови военнослужещи по договор.