ГЕРБ ще говори за президентските избори през септември

Разговорът за президентски избори и евентуална обща кандидатура на десните партии ще бъде проведен през септември. Това заяви в неделя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, като в същото време разкритикува "Демократична България" и обясни, че работи добре с "Продължаваме промяната".
Борисов бе в Приморско в компанията на бургаския кмет Димитър Николов и други партийци от региона. Седнал до Николов, той се похвали, че на масата има хора, които биха спечелили изборите на втория тур. Но не била такава целта.
"ГЕРБ има хора, включително и на тая маса, които, ако са кандидати за президент, ще бият на втория тур. Но истинската цел е да има едно голямо обединение по важните теми", заяви Борисов.
Няколко часа по-рано съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че общ кандидат с ГЕРБ няма как да има. Вероятно затова Борисов реагира, че му е много интересно как Мирчев ще обясни защо от ДБ не са подкрепили жалбата срещу бюджета, внесена в Конституционния съд. На нея се подписаха от партията на Бойко Борисов и от ПП.
"Нито сме се прегърнали, нито сме се ръкостискали. Но понеже в момента народът така ни е подредил, поотделно нито една партия не може даде жалба пред КС. И аз съм се подписал по искането на ПП заедно с половината колеги. А под нашата жалба са се подписали Асен Василев, Денков, Бойко Рашков. Само че и двете жалби тръгнаха. Ето така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджетът лош ли? Лош е!", заяви по този повод Борисов.
Мирчев пък заяви, че кандидатът за президент трябва да е излъчен от инициативен комитет. И освен това трябвало да бъде "обратното на това, което днес е президентът Йотова".
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16 коментара
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Аз не мога да схвана вашта линия. Афектиран сте, нещо би трябвало да ви мотивира. Аз не подхождам наострен към хората. Идологиите са за масите. Умните хора не се вързват.
Преди каква беше модата? Какво ни правихте такива?
Ние сме склонни да проявим милост/снизхождение/някакъв опит за разбиране към ощетените. Такава е модата сега.
В качество на след четвърта бира + съм ви чел адвокатстването в полза на мутрите неведнъж. И не, не беше иронично, особено твоето. Но зависи как ще го погледне съдията, де - не съм юрист. Мазното гавно няма какво да го коментирам, все едно да риташ умряло псе. Но ти много омекна напоследък. Да не си усетил откъде задухва вятъра или просто спряха паричките?
Вие в какво качество?
Я направо да са фанете двамата за ху..морите и да хойте някъде са найбете, а?
Тънкият ви хумор винаги ми е харесвал. Малко хора ви разбират. То и мен де.
ГЕРБ са защитниците на евроатлантизма в България! ;)
И какво толкоз има да говори? Любопитно е какво яйце ще снесе.
бочко да издига Гюров за президент и да си сяда на задника. :)