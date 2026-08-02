ГЕРБ ще говори за президентските избори през септември

Разговорът за президентски избори и евентуална обща кандидатура на десните партии ще бъде проведен през септември. Това заяви в неделя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, като в същото време разкритикува "Демократична България" и обясни, че работи добре с "Продължаваме промяната".

Борисов бе в Приморско в компанията на бургаския кмет Димитър Николов и други партийци от региона. Седнал до Николов, той се похвали, че на масата има хора, които биха спечелили изборите на втория тур. Но не била такава целта.

"ГЕРБ има хора, включително и на тая маса, които, ако са кандидати за президент, ще бият на втория тур. Но истинската цел е да има едно голямо обединение по важните теми", заяви Борисов.

Няколко часа по-рано съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че общ кандидат с ГЕРБ няма как да има. Вероятно затова Борисов реагира, че му е много интересно как Мирчев ще обясни защо от ДБ не са подкрепили жалбата срещу бюджета, внесена в Конституционния съд. На нея се подписаха от партията на Бойко Борисов и от ПП.

"Нито сме се прегърнали, нито сме се ръкостискали. Но понеже в момента народът така ни е подредил, поотделно нито една партия не може даде жалба пред КС. И аз съм се подписал по искането на ПП заедно с половината колеги. А под нашата жалба са се подписали Асен Василев, Денков, Бойко Рашков. Само че и двете жалби тръгнаха. Ето така я разбирам съвместната дейност. Когато има теми, по които всички сме на едно мнение. Бюджетът лош ли? Лош е!", заяви по този повод Борисов.

Мирчев пък заяви, че кандидатът за президент трябва да е излъчен от инициативен комитет. И освен това трябвало да бъде "обратното на това, което днес е президентът Йотова".