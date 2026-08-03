След 60 години добив на петрол в Северно море БиПи се разделя с бизнеса си там

Британският енергиен гигант БиПи (Бритиш Петролеум, BP) заяви, че обявява за продажба бизнеса си в Северно море, което би сложило край на 60-годишното производство на петролния гигант в региона, предаде ББС.

Решението е следствие от преглед на дейността на BP. В Северно море компанията има пет производствени центъра - два в централната част на Северно море и три западно от Шетландските острови. Там са наети около 1100 души.

Миналата седмица премиерът Анди Бърнам заяви, че е казал на президента на САЩ Доналд Тръмп, че ще предприеме "прагматичен подход" към въпроса за петрола и газа в Северно море.

Тръмп, някои синдикати, представители на индустрията и някои депутати от Лейбъристката партия подкрепят увеличаването на сондажите в Северно море.

"Обединеното кралство е наш дом повече от 100 години и ще продължи да играе важна роля в нашето бъдеще", каза главният изпълнителен директор на BP Мег О'Нийл.

"Гордеем се с работните места, които създаваме, с приноса, който правим за икономиката на Обединеното кралство, и с работата, която вършим, за да поддържаме енергийния поток всеки ден", допълва тя.

Компанията заяви, че остава ангажирана с безопасното и надеждно управление на бизнеса през целия процес на продажба.

Бизнесът ѝ в Северно море е произвеждал 117 000 барела петролен еквивалент на ден през 2025 г., което е малка част от дневно производство на петролния гигант, което е 2.3 милиона барела.

О'Нийл, която пое ръководството на BP през април, заяви по-рано тази година, че в Северно море има "неизползван потенциал".

Въпреки това, при обявяването на решението в петък, тя каза: "Тъй като фокусираме портфолиото си и насочваме капитал към най-ценните ни възможности, вярваме, че бизнесът ни в Северно море ще бъде по-добре позициониран като част от друга компания".

"Разполагаме с хора от световна класа, устойчиви активи и гордо наследство и именно тези качества могат да привлекат собственик, готов да подкрепи следващата глава (на бизнеса). Търсим резултат, който признава тази стойност", посочи О'Нийл

Продажбата би могла потенциално да донесе 2 милиарда паунда на BP. Миналия месец "Файненшъл Тайлс" съобщи, че компанията е в преговори с "Итака Енерджи" (Ithaca Energy$ за продажба на активите си в Северно море за около тази сума, въпреки че преговорите се провалиха.

BP наема около 13 960 души във Великобритания. Глобалната ѝ централа ще остане във Великобритания.

Министърът на енергетиката Миата Фахнбуле заяви, че е в тесен контакт с BP и неин приоритет е да гарантира, че "работниците и местната общност са защитени по време на процеса на продажба".

В своята предизборна програма за общите избори през 2024 г. Лейбъристката партия заяви, че няма да издава нови лицензи за сондиране, но ще уважава съществуващите. Но през последните месеци, тъй като войната в Иран повиши световните цени на петрола, се засилиха призивите за одобряване на повече сондажи в Северно море, от консерваторите, Reform UK и от президента Тръмп.

Някои депутати от Лейбъристката партия призоваха правителството да възприеме по-либерален подход, предупреждавайки, че преходът от петрол и газ трябва да защити работните места и цената на сметките за енергия.

Други обаче подкрепиха съществуващия подход на правителството, твърдейки, че разширяването на възобновяемата енергия е ключово за подобряване на енергийната сигурност и намаляване на въздействието върху изменението на климата.

Като министър на енергетиката в правителството на сър Киър Стармър, Ед Милибанд беше твърд поддръжник на позицията от манифеста. Милибанд сега е външен министър в правителството на Бърнам.

Самият Бърнам сякаш е оставил вратата отворена за бъдещи сондажи. Той каза, че е казал на президента Тръмп тази седмица: "Там има ресурс. Когато хората се борят - не можете да игнорирате това."

Министърът на енергетиката на шотландското правителство, Стивън Гетинс, заяви, че решението за продажба ще създаде несигурност за работниците.

"Бъдещият просперитет на Шотландия - и нашият принос към енергийната сигурност - зависят от производството на енергия в Северно море и, най-вече, от уменията и опита на тази работна сила", каза той.

Резервираните политики - като таксата за енергийни печалби - водят до ускорен спад на петрола и газа в Северно море, преди възобновяемите енергийни източници да са напълно готови да задоволят енергийните нужди, добави Гетинс.

Говорителят на шотландските консерватори по енергетиката, депутатът Андрю Боуи, призова лейбъристкото правителство в Уестминстър да одобри офшорните обекти Jackdaw и Rosebank и да отмени плановете за забрана на нови лицензи в Северно море. Той също така призова за премахване на таксата за енергийни печалби.

Реформаторският депутат Дънкан Маси заяви, че 1100 работници са изправени пред несигурност с продажбата на BP, добавяйки, че политиците не трябва да поставят идеологията пред работните места и икономическата реалност.

Шотландските Зелени заявиха, че 80% от петрола от Северно море се превозва в чужбина, следователно "доприняса много малко за подобряване на енергийната ни сигурност“.