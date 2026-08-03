Der Spiegel: До септември Мерц ще трябва да подаде оставка или ще бъде принуден да го направи

Вътрешнополитическите действия на германския канцлер Фридрих Мерц доведоха до поредица от оставки и назначения в правителството и парламентарната група, до спад в доверието както сред избирателите, така и сред съпартийците му, както и до влошаване на изборните перспективи на оглавявания от него Християндемократически съюз (ХДС).

Ръководството на партията с недоумение наблюдава как Мерц подкопава и пропилява собствения си авторитет, пише Der Spiegel, позовавайки се на разговори с представители на алианса между ХДС и традиционния му съюзник – Християнсоциалния съюз (ХСС). Според изданието почти никой вече не вярва, че канцлерът има политическо бъдеще.

Един от видните членове на ХДС определя случващото се като "немислимо". В SMS съобщение той пише, че Мерц се намира "в тунел", тоест, загубил е връзка с реалността, живее в собствен свят и не е способен "да възстанови контакта с партията".

Според този партиен представител "не по-късно от 21 септември той ще трябва да подаде оставка или ще бъде принуден да го направи".

На тази дата ще се проведат избори в Берлин и в провинция Мекленбург – Предна Померания, а на 6 септември ще има избори в Саксония-Анхалт. И в двете източногермански провинции според социологическите проучвания водеща сила е крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD).

В Саксония-Анхалт AfD може да получи 41% от гласовете, докато ХДС на Мерц изостава с 24%. На трето място е друга крайна политическа сила – популистката партия "Левите", с около 13% подкрепа.

Според Der Spiegel множество признаци сочат, че именно тези избори могат да се окажат решаващи за политическото бъдеще на Мерц. Потенциално 1,7 милиона избиратели могат да определят съдбата на ръководителя на правителството на третата по големина икономика в света.

След като пое властта, Мерц успя да постигне облекчаване на конституционните ограничения върху бюджетните разходи, обещавайки значително увеличение на инвестициите в отбраната и инфраструктурата.

Военните разходи действително нараснаха, но инвестициите в гражданския сектор се осъществяват бавно, а очакваното ускоряване на икономическия растеж, на което експерти и граждани се надяваха още преди повече от година, така и не се реализира.

Междувременно "Алтернатива за Германия" продължи да увеличава популярността си. През последните седмици Мерц предпри серия от кадрови решения в партията и правителството, които според Der Spiegel окончателно са подкопали авторитета му.

По-специално през юли лидерът на парламентарната група на ХДС в Бундестага Йенс Шпан, който дълго време беше политически съперник на Мерц, подаде оставка по лични причини.

Това бе добра възможност за канцлера да укрепи позициите си, но той провали всичко, пише изданието. Той започна мащабни кадрови размествания, определяни като истинска кадрова "въртележка", като пътем дестабилизира правителствата на няколко федерални провинции, включително Саксония-Анхалт, откъдето Мерц реши да привлече към федералната власт местни ефективни политици: "Тъй като е толкова добър в създаването на хаос, той продължава без да спира."

Кризата е достигнала такава острота, че по време на заседание на ръководството на ХДС преди седмица е било огласено писмо, с което парламентарната група отменя среща с канцлера поради липса на "минимално ниво на взаимно доверие и уважение".

Според представители на ръководството на ХДС Мерц трябва да бъде принуден да се оттегли след септемврийските избори.

Негови съпартийци смятат, че ако например трима авторитетни министър-председатели на германски провинции му заявят, че в интерес на страната и на партията е да напусне поста си, той може да се съгласи да подаде оставка. Въпреки това, отбелязва Der Spiegel, дори сред тях няма увереност, че подобен сценарий действително ще се осъществи.