Броят на жертвите при масовото нахлуване на мигранти в Сеута е достигнал 88

Властите в Сеута съобщиха, че броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти в испанския ексклав в Северна Африка е нараснал до 88, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Вчера Мароко съобщи, че около 40 000 души са достигнали границата на път към Сеута, а още 1135 са стигнали Мелиля - другия испански ексклав в Северна Африка. Мароканските власти потвърдиха и 11 смъртни случая на територията на страната, десет от които са вследствие на удавяне.

В изявление Министерството на вътрешните работи на Мароко подчерта, че страната остава ангажирана да бъде надежден партньор, насочен към укрепване на международната координация и сътрудничество.

Според министерството събитията са резултат от съвкупност от фактори, сред които "манипулативното използване на цифровото пространство, разпространението на подвеждаща информация, дейността на престъпни мрежи за трафик на хора и погрешното тълкуване на правни и административни разпоредби, създало илюзия за лесен достъп до европейска територия без последствия".

Мароканските власти заявиха, че са предприели "проактивен и всеобхватен подход", като са засилили наблюдението, мобилизацията, готовността на службите за сигурност и местните власти, както и контрола по суша и по море.

Прокуратурата на Мароко започна съдебно разследване на събитията с цел да бъдат установени отговорните и да се определят правните последици.

Според испанските власти в Сеута са влезли над 50 000 души, повечето от които вече са се върнали в страните си на произход. Испания потвърди 72 смъртни случая.

Мигрантската криза в испанския анклав Сеута открои разногласията между европейските страни по отношение на миграцията, а за утре е насрочена извънредна среща на министрите на вътрешните работи на Европейския съюз.

Европейската реакация

Европа демонстрира слаба реакция към мигрантската криза в испанския анклав Сеута, пише в аналитична статия британският в. "Файненшъл таймс".

Кадрите с десетки хиляди мигранти, които преодоляват граничните заграждения, за да влязат в испанския анклав Сеута в Северна Африка от Мароко, са шокиращи. Същото важи и за броя на загиналит. "Запомнете тази картина" са думите на американският президент Доналд Тръмп, изведени от "Файненшъл таймс".

"Испанският премиер социалист Педро Санчес неведнъж се противопостави на Тръмп и го раздразни, било то по въпросите за разходите за отбрана, политиката спрямо Израел или регулирането на технологичния сектор. Затова той би могъл да очаква антипатията от страна на американския президент. Но не и враждебността, която получи от европейските партньори на Испания. Инцидентът в Сеута предизвика изключителен разрив в рамките на ЕС. Той остави Санчес, един от малкото западни лидери, които подкрепят либерална имиграционна политика, изхождайки от морални и прагматични съображения, в изолация", отбелязва британският вестник.

Шенгенската зона на ЕС за свободно придвижване без вътрешни граници е толкова сигурна, колкото е най-слабата ѝ външна граница, пише изданието, допълвайки, че всяка от държавите членове има интерес от действията на останалите. Но реакциите на европейските държави спрямо притока на мигранти в Сеута бяха прибързани, необосновани и егоистични, е мнението на "Файненшъл таймс".

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони незабавно поиска Испания да бъде изключена от Шенгенската зона; колегата ѝ от Дания Мете Фредериксен, която е привърженик на твърда линия по отношение на имиграцията, както и няколко други лидери от ЕС, в различна степен се присъединиха към призива на Мелони; френският президент Еманюел Макрон разпореди допълнителни гранични патрули, констатира вестникът в Обединеното кралство.

Според изданието изглежда се пренебрегва фактът, че Сеута де факто се намира извън Шенгенското пространство. Пътниците от анклава трябва да представят паспорти и визи, за да влязат в континентална Испания. Вероятно за един нелегален мигрант е по-трудно да стигне до континента от Сеута – малка и строго охранявана територия – отколкото от самото Мароко. По-голямата част от 60-те хиляди души, които миналата седмица влязоха в Сеута, се върнаха в Мароко в рамките на 24 часа, посочва британският вестник.

Изглежда, че европейските партньори на Испания са пренебрегнали и ролята на Мароко в събитията, обръща внимание изданието. Мадрид се старае да не обвинява Рабат - Испания се нуждае от сътрудничеството на Мароко: в краткосрочен план, за да приеме обратно мигрантите от Сеута, а в дългосрочен план – по отношение на контрола върху миграцията и сигурността, заключава "Файненшъл таймс".

Сеута се възстановява

Сеута се възстановява от последиците от наплива на мигранти през границата, след като по-голямата част от тях напусна испанската територия, извежда в заглавие американското издание "Политико".

По-голямата част от 60-те хиляди мигранти, които миналата седмица нахлуха в малкия испански анклав в Северна Африка, до вчера вече се бяха върнали пеша в Мароко, докато други се опитваха да се слеят с тълпата и да останат там. Кораби на испанската гражданска гвардия продължаваха да търсят телата на мигранти във водите близо до градския плаж, през който десетки хиляди мигранти бяха проникнали дни по-рано, пише изданието.

"Магазините в Сеута отвориха отново, а обичайната смесица от жители и туристи в града с население от 84 000 души изпълваше откритите тераси, ресторантите и кафенетата. Градът, който се гордее с това, че е кръстопът на четири култури, все още се бореше с последиците от нахлуването през границата, като местните жители не бяха единодушни относно причините за него и за това кой точно носи вината", отбелязва "Политико".

През уикенда в града пристигнаха испански политици от крайната десница, известни с антиимигрантските си нагласи, както и известни влиятелни личности от десницата, което предизвика контрапротести, в които участваха представители на голямата мюсюлманска общност в града, много от които са от марокански произход.

Алвисе Перес, испански политик от крайната десница и член на Европейския парламент, призова в събота вечерта мигрантите да бъдат депортирани, но се изправи пред разярена тълпа от протестиращи. В крайна сметка Перес трябваше да се скрие в един бар, докато полицията не го ескортира на сигурно място, констатира "Политико".

Сантяго Абаскал, лидер на крайнодясната партия "Вокс", посети Сеута вчера, като остро разкритикува испанското правителство за резкия наплив мигранти, който той определи като "нашествие". "Границите на Сеута и Мелиля са стените на нашия дом и родина, а те не се защитават от корумпирано и предателско правителство", заяви той, цитиран от "Политико".

Отношенията между Испания и Мароко

Кризата в Сеута идва на фона на 30 години стратегическо сближаване и скрито напрежение между Испания и Мароко, пише в заглавие на аналитична статия френският в. "Монд"

Причините, поради които близо 60 000 мигранти от мароканския град Фнидек внезапно наводниха испанския анклав, остават неясни. Изненадваща е и бързината, с която почти всички тези млади мигранти бяха върнати обратно към мястото, от което са тръгнали, за по-малко от 24 часа.

"Това, което се случи в Сеута, е само най-новата глава в бурния период в двустранните отношения, продължаващ вече поне три десетилетия. В началото на 90-те години на миналия век Испания се опита да превърне Мароко в ключов партньор в региона. Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество беше подписан от двете страни през 1991 г., но Мадрид поддържаше политика на "динамично равновесие" с държавите от Северна Африка – концепция, разработена след диктатурата на Франко от министър-председателя социалист Фелипе Гонсалес (1982–1996 г.)", пише "Монд". "Смяташе се, че е нормално да има спорове с Мароко; важното беше да се намерят решения", спомня си висш испански дипломат, цитиран от френското издание.

Според експерти, до които се допитва вестникът, инцидентът в Сеута може да е свързан и с някои скорошни събития, като например влизането в сила на 15 юли на споразумението между ЕС и Великобритания за премахване на физическите гранични проверки между Гибралтар и Испания, което на практика сближава британската територия с Шенгенското пространство. Като непосредствена последица от това правителството на Гибралтар обяви прекратяването на фериботната си линия до Мароко.

Твърди се, че Рабат е възприел това с недоволство, тъй като въпросният ферибот в продължение на около 20 години е позволявал на мароканската общност в Гибралтар да поддържа тесни връзки с кралството. "Тази историческа промяна не решава въпроса за суверенитета на Гибралтар, но насърчава някои да поставят отново на дневен ред бъдещето на Сеута и Мелиля", отбеляза испанският дипломат. Известна с антиколониалистките си позиции, организацията Мароканска асоциация за човешки права призова в събота "да се включи искането за връщането" на двата испански анклава "в политическия дневен ред на Мароко". Организацията пропусна да спомене, че ако Сеута и Мелиля станат марокански, Рабат ще загуби основното си средство за натиск върху Европа, посочва "Монд".