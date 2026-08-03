Иван Панайотов е новият директор на Митница "Бургас"

Иван Панайотов поема поста на териториален директор на ТД Митница Бургас. Той бе представен пред ръководния състав от директора на Агенция "Митници" Николай Шушков.

Новият ръководител е с дългогодишен опит и експертиза в областта на митническото и акцизното законодателство. До момента той е заемал различни експертни и ръководни позиции предимно в структурата на ТД Митница София, казаха от ведомството.

Досегашният териториален директор Ирина Димова се връща на своята титулярна длъжност като заместник-директор на бургаската митница.

Преди два месеца новият директор на Агенция "Митници" Николай Шушков посети и ТД Митница Варна, където представи новия териториален директор Йордан Кулев – дългогодишен служител на митническата администрация, който дотогава ръководеше Митническото бюро Силистра. По време на представянето Николай Шушков отправи благодарност за професионализма на досегашния директор на териториалната дирекция Виолета Конова, която остава в ръководния екип като заместник-териториален директор.