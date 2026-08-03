Германски съд реши, че музика не може да бъде използвана за обучения на AI без да се плащат авторски права

Германската организация за колективно управление на музикални авторски права GEMA е спечелила дело срещу американската платформа за генериране на музика с изкуствен интелект Suno, съобщи в понеделник "Музикаутор".

Регионалният съд в Мюнхен е постановил, че Suno е нарушавала авторското право, използвайки защитени музикална произведения без без разрешение за обучението на своите модели в САЩ и ги е разпространява в Германия.

Според съда използването на защитена музика за обучение на генеративен изкуствен интелект изисква предварително разрешение и лиценз. Suno ще трябва да предостави информация за приходите, получени от неправомерното използване, и да заплати обезщетение, чийто размер тепърва ще бъде определен.

Решението на съда може да бъде обжалвано от американската платформа. Делото включва шест от най-известните парчета в репортоара на GEMA – "Forever Young" и "Big in Japan" на Alphaville, "Mambo No. 5 (A Little Bit Of…)", "Atemlos durch die Nacht" на Helene Fischer, както и "Daddy Cool" и "Rasputin" на Boney M.

По време на делото германската организация е доказала, че Suno може да генерира съдържание, което възпроизвежда елементи от оригиналните песни. Съдът е отхвърлил тезата, че моделът усвоява само общи музикални закономерности, без да съхранява части от използваните произведения.

Германският съд е разгледал и обучението, извършено на територията на САЩ. Според него в конкретния случай използването на песните не попада в обхвата на американската доктрина за "добросъвестна употреба" (само за обучение или с некомерсиална цел).

Това означава, че местоположението на разработчика или на техническата инфраструктура не освобождава доставчика от задължението да зачита авторските права, когато услугата и нейните резултати се предлагат на европейския пазар.

"Това решение потвърждава принцип, който МУЗИКАУТОР последователно защитава - технологичният напредък не отменя авторското право. Изкуственият интелект може да бъде силен партньор в човешкото творчество, но при спазване на правата на творците", посочва изпълнителният директор на "Музикаутор" Иван Димитров.

GEMA за втори път печели подобна битка в съда. В края на миналата година регионалният съд в Мюнхен се произнесе в полза на организацията по делото ѝ срещу OpenAI за използването и възпроизвеждането на защитени текстове на песни, но и това решение не е окончателно и е обжалвано.

През юни и българската изпълнителка Рут Колева алармира, че десетки от песните ѝ са били използвани от SUNO без нейно позволение. Певицата обяви, че е открила две колективни съдебни дела в САЩ и възнамерява да се присъедини към тях, след като е получила становище от юристи, че съществуват сериозни основания да се твърди за нерегламентирано използване на нейната интелектуална собственост.

Организации за музикални авторски права по цял свят настояват, че трудовете на авторите следва да се използват след позволение и заплащане от страна на технологичните компании.