Кремъл може да започне нова вълна на мобилизация след провеждането на септемврийските "избори" за Държавната дума, за да изпрати на фронта в Украйна хиляди нови бойци, съобщава The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на източници от американската администрация. Според тях властите разглеждат подобен сценарий поради намаляващия поток от доброволци, подписващи военни договори, което затруднява изпълнението на плановете на президента Владимир Путин за овладяване на целия Донбас.
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WSJ отбелязва, че при нова мобилизация може да бъдат призовани руски граждани с минимална военна подготовка или дори такива, които изобщо не желаят да воюват, докато при първата вълна бяха мобилизирани основно резервисти и мъже с военен опит.
За вероятността от нова мобилизационна кампания в руските въоръжени сили, чието настъпление през юли е обхванало едва 37,85 кв. км, говори и директорът на московския Център за анализ на стратегии и технологии Руслан Пухов. По думите му, ако Путин реши да не се отказва от исканията си за пълна окупация на Донецка и Луганска област, "може да не му остане друг избор, освен да обяви мобилизация".
Според WSJ политическите рискове от подобно решение могат да надхвърлят военните ползи на фронта, тъй като някои руски граждани заявяват готовност да окажат съпротива при мобилизация. "Щом ми дадат оръжие в ръцете, ще разстрелям тези, които са ме мобилизирали", е заявил пред вестника 53-годишният офицер от запаса Дмитрий Рогин.
Слуховете за нова вълна на мобилизация са съпроводени с акции срещу мъже в наборна възраст в различни руски региони. Например в Пензенска област наскоро е било възобновено принудителното изпращане на местни жители в армията. Според публикацията задържането на хора се извършва от силови служители и цивилни лица със съдействието на местните власти. По-рано беше съобщено, че подобни случаи е имало и в Удмуртия, както и в Уляновска и Ростовска област.
Освен това в последно време рязко е нараснал броят на обявите, публикувани от руски компании и държавни структури, за специалисти по военен отчет и мобилизационна подготовка. В момента в платформата HeadHunter има около 2500 подобни обяви, като близо 1300 от тях са публикувани само през последната седмица.
Миналата седмица заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че през първата половина на 2026 г. властите са успели да привлекат около 200 000 души на договорна военна служба, докато през същия период на предходната година, по негови данни, за войната са били набрани над 210 000 души.
По оценки на западни разузнавателни служби към средата на 2026 г. общите загуби на руската армия са достигнали 1,4 милиона убити и ранени, а темповете на набиране на военнослужещи по договор вече не компенсират понесените загуби.
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18 коментара
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Забелязваш ли този хумор: “ Освен това в последно време рязко е нараснал броят на обявите, публикувани от руски компании и държавни структури, за специалисти по военен отчет и мобилизационна подготовка.” —- Значи ще се прави мобилизация, но няма хора, които да я направят. А как мислиш - дали ще се явят желаещи да провеждат мобилизацията след като знаят, че щом не достигат мобилизираните те самите ще отпътуват на фронта?
Украинската армия е загубила около 1295 военнослужещи в зоната на специалната военна операция през изминалото денонощие, съобщи Министерството на отбраната на Русия.
Според данните на министерството противникът е загубил над 155 военнослужещи в зоната на отговорност на руската групировка войски „Север“, над 210 – в зоната на групировката „Запад“, до 175 – в зоната на групировката „Юг“, до 345 – в зоната на групировката „Център“, над 370 – в зоната на групировката „Изток“ и до 40 – в зоната на групировката …
„Днепър“.
Министерството отбеляза, че подразделенията на групировката „Север“ са нанесли поражение на украински формирования, състоящи се от две механизирани бригади, една мотопехотна бригада и бригада на Националната гвардия, близо до населените места Анискино, Ивановка, Казачая Лопан, Липци и Болшие Проходи в Харковска област. В Сумска област личният състав и техниката на механизирана и аеромобилна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са понесли загуби близо до населените места Уланово, Степовое и Кияница. ВСУ са загубили две бойни бронирани машини, 19 автомобила, три полеви артилерийски оръдия, три станции за радиоелектронна борба и израелска контрабатарейна система RADA.
Подразделенията на групировката „Запад“ са нанесли поражение на две украински механизирани бригади и бригада за териториална отбрана близо до населените места Подлиман в Харковска област, както и Святогорск, Татяновка, Сидорово, Маяки, Райгородок и Красни Лиман в Донецката народна република (ДНР). Противникът е загубил три бойни бронирани машини, 19 автомобила, четири полеви артилерийски оръдия и станция за радиоелектронна борба.
Подразделенията на групировката „Юг“ са нанесли поражение на формирования на пет механизирани бригади, аеромобилна бригада и бригада на Националната гвардия на ВСУ близо до населените места Николаевка, Веролюбовка, Николайполе, Никаноровка, Славянск, Ясногорка и Куртовка в ДНР. През изминалите 24 часа противникът загуби три бронирани бойни машини, 20 моторни превозни средства и четири артилерийски оръдия.
Подразделения на групировката войски „Център“ нанесоха поражения по личния състав и техниката на две механизирани бригади, една щурмова бригада, един щурмови полк, една бригада на морската пехота и три бригади на Националната гвардия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до населените места Золотой Колодез, Грузское, Матяшево, Новониколаевка, Ановка, Доброполие, Белозерское и Водянское в ДНР. ВСУ загубиха една бронирана бойна машина, един автомобил и станция за контрабатарейна борба RADA (производство на Израел).
Подразделения на групировката войски „Изток“ нанесоха поражения на две десантно-щурмови бригади и два щурмови полка на Украйна близо до населените места Зеленое, Новое Поле, Неженка, Широкое, Тимошевка, Егоровка, Зарница и Николское в Запорожка област. Противникът загуби две бронирани бойни машини, 15 автомобила, три артилерийски оръдия и станция за радиоелектронна борба.
Подразделения на групировката войски „Днепър“ нанесоха поражения на формирования от механизирани и планинско-щурмови бригади на ВСУ близо до населените места Новоандреевка, Орехов и Малокатериновка в Запорожка област. Унищожени бяха двадесет и една единици техника, две полеви артилерийски оръдия и пет станции за радиоелектронна борба на противника. Противникът загуби две бронирани бойни машини, 15 автомобила, три артилерийски оръдия и станция за радиоелектронна борба.
Подразделения на групировката войски „Днепър“ нанесоха поражение на формирования от механизирани и планинско-щурмови бригади на Въоръжените сили на Украйна край населените места Новоандреевка, Орехов и Малокатериновка в Запорожка област. Унищожени бяха 21 единици техника, две полеви артилерийски оръдия и пет станции за радиоелектронна борба на противника.
Укрофашистките тролове нямат място във форума, щото са малоумници и примитиви
Украинското военно командване е изпратило принудително мобилизирани войници за участие в така наречените „месни щурмове“ в Харковска област и Донецката народна република (ДНР), съобщи военният експерт Андрей Марочко.
Според него през изминалата седмица украинските войски са се опитали да стабилизират фронтовата линия и са провели операции за разузнаване чрез бой, използвайки „нискоквалифициран личен състав“.
„Така в редица райони на Харковска област и Донецката народна република украинските …
сили са провели щурмови операции, използвайки принудително мобилизирани украински граждани като предни групи. При управлението на войските украинското военно командване е използвало термини, които пряко се отнасят до така наречените „месни щурмове“.“
„Радиопрехвати на руските въоръжени сили разкриха, че в комуникацията между командния състав на украинските въоръжени формирования многократно е използван терминът „войници за еднократна употреба“. Следователно, при поставянето на бойни задачи на подразделенията, украинските офицери са знаели предварително за безсмислието на заповедите, които издават, и че те предполагат смъртта на подчинените им“, написа експертът на страницата си във „ВКонтакте“.
Наполеон и Хитлер преди краха си също мобилизираха поголовно дори 14 годишни.
И украинците 'обмислят' по същото време да започнат да а-налкват Масква със своите новосъздадени балистични ракети ...
Кое е лъжа бе, боклук нищожен
През изминалата седмица украинските въоръжени сили са загубили над 9600 военнослужещи и чуждестранни наемници (убити или ранени) в зоната на специалната военна операция, заяви руският военен експерт Андрей Марочко.
„Що се отнася до загубите на противника, около 9635 украински бойци и наемници са убити или ранени. Руската групировка войски „Център“, действаща на територията на Донецката народна република и Днепропетровска област, е нанесла най-тежките загуби в жива …
сила на противника“, написа той в социалната мрежа „ВКонтакте“.
Според Марочко загубите на Киев в зоната на отговорност на групировката „Център“ са нараснали, след като през изминалата седмица украинските сили са предприели поредица от неуспешни „месни щурмове“ (атаки с масирано използване на жива сила) близо до Доброполие.
Той добави, че през седмицата украинските сили са загубили също 5100 дрона, три безпилотни катера, 25 системи за радиоелектронна борба и радари, 45 полеви артилерийски оръдия и над 600 бойни машини.
Сигурно мУтрофанова ти даде сводка и информация и иZлъчена от ТАСС. И вместо да разпространяваш лъжливи руZки опорки стягай чемоданите и в блатная руZия на бункерната мишка и трябва месо,какво се моташ тук.
Искам Путин да обяви мобилизация! Това би сложило край на войната. Този Дмитрий Рогин не е единственият, който ще разстреля тези, които са го мобилизирали.