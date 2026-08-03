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WSJ: Руските власти обмислят мобилизация след септемврийските избори

18 коментара
WSJ: Руските власти обмислят мобилизация след септемврийските избори

Кремъл може да започне нова вълна на мобилизация след провеждането на септемврийските "избори" за Държавната дума, за да изпрати на фронта в Украйна хиляди нови бойци, съобщава The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на източници от американската администрация. Според тях властите разглеждат подобен сценарий поради намаляващия поток от доброволци, подписващи военни договори, което затруднява изпълнението на плановете на президента Владимир Путин за овладяване на целия Донбас.

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WSJ отбелязва, че при нова мобилизация може да бъдат призовани руски граждани с минимална военна подготовка или дори такива, които изобщо не желаят да воюват, докато при първата вълна бяха мобилизирани основно резервисти и мъже с военен опит.

За вероятността от нова мобилизационна кампания в руските въоръжени сили, чието настъпление през юли е обхванало едва 37,85 кв. км, говори и директорът на московския Център за анализ на стратегии и технологии Руслан Пухов. По думите му, ако Путин реши да не се отказва от исканията си за пълна окупация на Донецка и Луганска област, "може да не му остане друг избор, освен да обяви мобилизация".

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Според WSJ политическите рискове от подобно решение могат да надхвърлят военните ползи на фронта, тъй като някои руски граждани заявяват готовност да окажат съпротива при мобилизация. "Щом ми дадат оръжие в ръцете, ще разстрелям тези, които са ме мобилизирали", е заявил пред вестника 53-годишният офицер от запаса Дмитрий Рогин.

Слуховете за нова вълна на мобилизация са съпроводени с акции срещу мъже в наборна възраст в различни руски региони. Например в Пензенска област наскоро е било възобновено принудителното изпращане на местни жители в армията. Според публикацията задържането на хора се извършва от силови служители и цивилни лица със съдействието на местните власти. По-рано беше съобщено, че подобни случаи е имало и в Удмуртия, както и в Уляновска и Ростовска област.

Освен това в последно време рязко е нараснал броят на обявите, публикувани от руски компании и държавни структури, за специалисти по военен отчет и мобилизационна подготовка. В момента в платформата HeadHunter има около 2500 подобни обяви, като близо 1300 от тях са публикувани само през последната седмица.

Миналата седмица заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че през първата половина на 2026 г. властите са успели да привлекат около 200 000 души на договорна военна служба, докато през същия период на предходната година, по негови данни, за войната са били набрани над 210 000 души.

По оценки на западни разузнавателни служби към средата на 2026 г. общите загуби на руската армия са достигнали 1,4 милиона убити и ранени, а темповете на набиране на военнослужещи по договор вече не компенсират понесените загуби.

Ключови думи

Русия Украйна война мобилизация
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18 коментара

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  1. Един препатил
    #18
    Отговор на коментар #9

    Забелязваш ли този хумор: “ Освен това в последно време рязко е нараснал броят на обявите, публикувани от руски компании и държавни структури, за специалисти по военен отчет и мобилизационна подготовка.” —- Значи ще се прави мобилизация, но няма хора, които да я направят. А как мислиш - дали ще се явят желаещи да провеждат мобилизацията след като знаят, че щом не достигат мобилизираните те самите ще отпътуват на фронта?

  2. F16
    #17

    Украинската армия е загубила около 1295 военнослужещи в зоната на специалната военна операция през изминалото денонощие, съобщи Министерството на отбраната на Русия.
    Според данните на министерството противникът е загубил над 155 военнослужещи в зоната на отговорност на руската групировка войски „Север“, над 210 – в зоната на групировката „Запад“, до 175 – в зоната на групировката „Юг“, до 345 – в зоната на групировката „Център“, над 370 – в зоната на групировката „Изток“ и до 40 – в зоната на групировката

  3. F16
    #16

    Укрофашистките тролове нямат място във форума, щото са малоумници и примитиви

  4. F16
    #15

    Украинското военно командване е изпратило принудително мобилизирани войници за участие в така наречените „месни щурмове“ в Харковска област и Донецката народна република (ДНР), съобщи военният експерт Андрей Марочко.

    Според него през изминалата седмица украинските войски са се опитали да стабилизират фронтовата линия и са провели операции за разузнаване чрез бой, използвайки „нискоквалифициран личен състав“.

    „Така в редица райони на Харковска област и Донецката народна република украинските

  5. anton nikolov
    #14

    Наполеон и Хитлер преди краха си също мобилизираха поголовно дори 14 годишни.

  6. Хуй Вей - мениджър в Хуа Уей
    #13

    И украинците 'обмислят' по същото време да започнат да а-налкват Масква със своите новосъздадени балистични ракети ...

  7. F16
    #12

    Кое е лъжа бе, боклук нищожен
    През изминалата седмица украинските въоръжени сили са загубили над 9600 военнослужещи и чуждестранни наемници (убити или ранени) в зоната на специалната военна операция, заяви руският военен експерт Андрей Марочко.

    „Що се отнася до загубите на противника, около 9635 украински бойци и наемници са убити или ранени. Руската групировка войски „Център“, действаща на територията на Донецката народна република и Днепропетровска област, е нанесла най-тежките загуби в жива

  8. Stoycho
    #11
    Отговор на коментар #8

    Сигурно мУтрофанова ти даде сводка и информация и иZлъчена от ТАСС. И вместо да разпространяваш лъжливи руZки опорки стягай чемоданите и в блатная руZия на бункерната мишка и трябва месо,какво се моташ тук.

  9. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #10
  10. VassilUN
    #9

    Искам Путин да обяви мобилизация! Това би сложило край на войната. Този Дмитрий Рогин не е единственият, който ще разстреля тези, които са го мобилизирали.

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