Руската армия е нанесла удари с дронове по три кораба с военен товар в Черно море и по един товарен кораб с доставки за украинските войски в пристанището на град Николаев, съобщи руското Министерство на отбраната.
"В хода на изминалата нощ силите на Руската федерация нанесоха удари по транспортна инфраструктура, обслужваща въоръжените сили на Украйна", се казва в съобщението на ведомството в Москва, цитирано от ТАСС.
В същото време най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис" съобщи, че в неин логистичен център във Владимирска област е избухнал пожар след украинска атака.
Персоналът е бил евакуиран, като засега няма информация за пострадали, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
От друга страна, руското министерство на отбраната информира и че през нощта са били свалени 131 украински дрона, предаде ТАСС.
Да се вярва на съобщение от ТАСС е доста наивно. ТАСС съощава,че руZZия е "държава" в която се спазват правата на човека и,че колективния запад е нападнал руZZия.
Империята на Zлото руZZия трябва да натикана в ъгъла и тотално изолирана от нормалния свят.
Медиапул, колко рубли получавате от Мутрофанова, за да разпространявате лъжите и манипулациите на рашистките пропагандни канали?... Или количеството на полезните идиоти и копейкаджии в сайта ви е нарастнало нездравословно?
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Да се вярва на съобщение от ТАСС е доста наивно. ТАСС съощава,че руZZия е "държава" в която се спазват правата на човека и,че колективния запад е нападнал руZZия. Империята на Zлото руZZия трябва да натикана в ъгъла и тотално изолирана от нормалния свят.
Медиапул, върнете копейките и спрете Рашистката пропаганда.
Медиапул, колко рубли получавате от Мутрофанова, за да разпространявате лъжите и манипулациите на рашистките пропагандни канали?... Или количеството на полезните идиоти и копейкаджии в сайта ви е нарастнало нездравословно?
215:3 за Украйна