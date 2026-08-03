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Teхеран: София, Лондон и Киев казаха, че "няма да станат част от войната"

1 коментар
Снимката е илюстративна, ЕПА/БГНЕС
Врамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украйна, които са казали, че "няма да станат част от войната" срещу Иран, каза говорителят на външното министерство в Техеран Исмаел Багаи.
 
Той отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Иран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА. Багаи посочи, че отговорността на Иран е била да предупреди за последиците от всяка възможна следваща агресия или ескалация на военните действия.
 
"Всяка държава, която сътрудничи в агресията срещу Иран или предоставя военни бази, съоръжения или логистична подкрепа за агресия, ще се постави сред тези, които са отговорни за агресията, и трябва да понесе последствията за своите действия", заяви Багаи, цитиран от ИРНА и БТА.
 
По думите му иранската позиция е основана на правото на самоотбрана и на принципите на международното право, според което държавите са отговорни за защитата на своите национални интереси и сигурност.
 
Министърът на външните работи на България Велислава Петрова-Чамова разговаря миналата седмица по телефона с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България тя е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщиха тогава от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Ключови думи

Иран Велислава Петрова Техран
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1 коментар

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  1. Хуй Вей - мениджър в Хуа Уей
    #1

    Избивайте хамериканските говеда ! Колкото по-малко представители на 'най-великата' порно нация ... толкова по-добре !!

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