Руският политик и противник на войната Борис Надеждин е напуснал страната

Руският политик и противник на войната в Украйна Борис Надеждин, който се опита да се кандидатира срещу президента Владимир Путин на президентските избори през 2024 г., заяви днес, че е напуснал Русия, няколко седмици след като Москва го обяви за "чуждестранен агент" и го лиши от правото да участва в предстоящите парламентарни избори, предаде Ройтерс.

"Здравейте всички! Имам добри новини. Жив съм и съм свободен. За съжаление, в момента не съм в Русия", каза Надеждин, застанал пред Айфеловата кула в Париж, в кратък видеозапис, публикуван в канала му в "Телеграм".

"В момента трябва да се ориентирам и да реша какво да правя по-нататък. По-късно ще напиша за плановете си", добави той.

Шестдесет и три годишният Надеждин, бивш член на Държавната дума (долната камара на руския парламент) от 1999 г. до 2003 г., е откровен критик на войната на Москва в Украйна. Подобно обаче на някои други опозиционни политици, той се опитваше да работи в рамките на правилата на руската силно контролирана политическа система, за да има възможност да продължи публично да дава гласност на своите виждания, отбелязва Ройтерс.

Напускането му бележи загубата на още един изявен глас на опозицията, готов да се противопостави на Кремъл отвътре, като понастоящем повечето критици на Путин са или в затвора, или се намират в изгнание, посочи Ройтерс.

Надеждите му да се кандидатира за предстоящите парламентарни избори през септември бяха разбити, когато на 10 юли Министерството на правосъдието го включи в списъка си с "чуждестранни агенти" - термин с конотации на шпионаж, който Москва прилага към хора, които счита за ангажирани в антируски дейности с предполагаема подкрепа от чужбина.

На следващата седмица той беше задържан и разпитан от полицията, а по-късно съд постанови той да плати глоба в малък размер за "екстремистки символи" в социалните мрежи - обвинение, което той определи като абсурдно. Тогава Надеждин заяви: Властите "ме заглушават, принуждават ме да изляза от политиката и правят живота ми изключително труден".

При задържането му адвокатът му уточни, че случаят е възникнал заради публикация в социалните мрежи, съдържаща линк към видеоклип с участието на Алексей Навални и неговата Фондация за борба с корупцията. Според него руските власти са определили публикацията като екстремистка и са я забранили.

Откакто започна войната в Украйна през 2022 г., Русия предприе строги мерки срещу дисидентите. Политиците, подкрепящи Кремъл, обвиняват Запада в опити за дестабилизиране на страната преди изборите и твърдят, че частичната цензура е наложителна, за да се запази националното единство във време, когато Русия е изправена пред въпроса за съществуването си във войната с Украйна, посочва Ройтерс.

През 2024 г. Надеждин опита да се регистрира като кандидат на президентските избори в Русия, но кандидатурата му бе блокирана от Централната избирателна комисия, която аргументира отказа си да го регистрира с наличието на грешки сред внесените от него 105 000 подписа на избиратели.