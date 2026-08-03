Кабели оскъпиха и удължиха ремонта на пътя през Дюлинския проход

Пътят през Дюлинския проход трябва да е готов до края на 2026 г., а след летния туристически сезон - в края на септември, започва основен ремонт от Околовръстния път на Бургас до прохода. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който провери на място готовността за ремонт на пътя от Бургас през Каблешково до Дюлинския проход.

Рехабилитацията на общо 66 км третокласен път за 75 милиона евро от Старо Оряхово - Гюльовца - Каблешково започна през лятото на 2024 г., като срокът за приключването му беше около година и половина (540 календарни дни).

"Заради едни кабели, проходът остана затворен 2 години", отбеляза в понеделник арх. Шишков. Ремонтът беше спрян заради внезапно появили се кабели на телекоми и електрически мрежи, които не са били заложени в първоначалния проект. Това наложи преместването им, което доведе до оскъпяване на проекта с близо 2 млн. евро засега и удължаване на срока за приключването на ремонта с повече от половин година.

Третокласният път през Дюлинския проход беше осеян с дупки и ями преди началото на ремонта през 2024 г. Сн. АПИ

Миналият месец депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов попита регионалния министър арх. Иван Шишков кога най-после ще приключи безкрайният ремонт. Причината - жителите на селата Паницово и Кознеца не можеха да стигнат дори до къщите си заради разкопаните улици, показа репортаж на БНТ. Те дори протестираха заради спрения повече от 7 месеца ремонт.

Прогнозният срок за изпълнение на основния ремонт на третокласния път през Дюлинския проход предвижда отсечката да бъде въведена в експлоатация в средата на 2027 г., така че за следващия туристически сезон този път да може да се ползва, каза арх. Шишков на 17 юли.

Днес той не отговори дали пътят ще е готов за Лято'2027. Посочи, че участъкът от 34 км от Старо Оряхово до Гюльовца ще е готов до края на 2026 г., но кога ще приключи работата по другия участък от 32 км - от Гюльовца до Каблешково, не каза. По договор той това трябва да стане за 540 календарни дни. Прави се обаче анализ за обходни маршрути, за да се даде фронт на работа на строителите, така че пътят да е готов максимално бързо, обясни Шишков, без да се ангажира с краен срок.

Регионалният министър арх. Иван Шишков показва как близо 3 години се бави проектът за ремонт на пътя заради появили се кабели на телекоми Сн. МРРБ

"От 2023 до 2026 година времето беше спряло (от обяваването на обществената поръчка за пътя до рестарта на проекта - б.а.)... Това е емблематичен случай. Мъка на строителите, мъка на гражданите, мъка и на цялото общество. В рамките на 2 месеца успяхме да завършим една забравена проектна процедура, да извадим разрешение за строеж и веднага след като свърши летният сезон започват да правят основен ремонт с цялата необходима документация на пътя от околовръстния път на Бургас до Дюлинския проход", обясни Шишков пред журналисти в Бургас.

При обиколката си в област Бургас той установи, че инфраструктурата в региона е в ужасно състояние и недоволството на хората е логично. "Това надминава границата на безобразието. Три години да се прави проект", коментира регионалният министър относно основния ремонт на пътя през Дюлинския проход.

Ремонтът на пътя през Дюлинския проход

Пътят през Дюлинския проход е особено важен за Черноморието, защото свързва областите Варна и Бургас. Той се ползва като алтернативен маршрут на пътищата I-9 Слънчев бряг - Обзор и ІІІ-208 Дъскотна – Айтос през Айтоския проход.

От асфалтирането му през 70-те години на ХХ век основен ремонт не му е правен. Осеян с ями и многобройни дупки, днес част от пътя е на чакъл. Проектът за основен ремонт предвижда цялостно уширяване на пътното платно, изграждане на нова пътна конструкция, нови водостоци и ремонт на мостове.

Ремонтът се финансира със средства от държавния бюджет - около 75 млн. евро. За да не се ограничава придвижването през Дюлинския проход строително-монтажните работи се извършваха без спиране на движението.

"Трансстрой-Варна" разширява пътя през Дюлинския проход Сн."Трансстрой-Варна" АД

Ремонтът на първия участък с дължина от 34 км между селата Старо Оряхово и Гюльовца, започна на 17 май 2024 г. Той се изпълнява от ДЗЗД "Роуд Проджект", като в обединението влизат "Хидрострой" АД и "Трансстрой-Варна" АД. Стойността на договора с тях е почти 37.6 млн. евро без ДДС, подписан е през април 2024 г.

Непредвидени обстоятелства - съществуващи кабелни мрежи по трасето на пътя, чието изместване било наложително, води до анекс в началото на септември 2025 г. Той оскъпява строителството с 1.86 млн. евро без ДДС и удължава изпълнението с 273 календарни дни, става ясно от регистъра за обществните поръчки. Инфраструктурата е била на А1, "Цетин", "Глобъл комюникейшън Нет" и Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление".

Строителният надзор се изпълнява от ДЗЗД "Трафик контролс", с участници: "Трафик Холдинг" ЕООД и "Контролс" ООД, чийто договор е 666 000 евро.

Проектът предвижда пълна реконструкция на участъка и ремонт на два моста над реките Двойница (при 13-и км) и Бяла (при 32-и км).

Вторият участък обхваща близо 32 км от пътя между село Гюльовца и кръстовището с път I-9 Слънчев бряг - Бургас. АПИ обяви, че строителството му е започнало през юли 2024 г., но днес Шишкон каза, че това не е точно така и тепърва ще се строи след края на летния сезон.

Изпълнител на строителните дейности е ДЗЗД "Развитие 2018", в което влизат "Инжстройинженеринг" ЕООД и "Битумина ГмбХ - България" ЕООД. Договорът с тях е за близо 36 млн. евро без ДДС, по него няма подписвани анекси, сочи регистърът за обществените поръчки.

Ремонт на пътя през Дюлинския проход Сн." Транстрой-Варна" АД

Строителният надзор се изпълнява "ИЕ Консултанти 2022" ДЗЗД, с участници - "ИВТ Консулт" ЕООД и "Ерпос Спол" С. Р. О. - Словения. Стойността на договора с тях е 484 152 евро.

Ремонтните дейности включват обновяването на 4 моста - над река Бяла (при 37-и км), над напоителен канал при 40-и км, над преливника на язовир "Порой" (42-и км) и над река Ахелой (при 45-и км).

Гаранцията за качественото изпълнение на пъте е в застрахователното дружество свързвано с бизнесмена Христо Ковачки - "ОЗК - Застраховане" АД и за двете обособени позиции.

Ремонт на пътя Средец - Ямбол

Регионалният министър съобщи, че за пътя Средец - Ямбол в област Бургас има одобрено задание и ще му бъде направен текущ ремонт. Иван Шишков отбеляза, че през май 2026 г. на този път отново е правен текущ ремонт.

Работи се усилено и по старта на ремонтните дейности на пътя за Ахелой, допълни той. Посочи, че това също е един от проектите, който трябва максимално бързо да се довърши и да бъде издадено разрешение за строеж. Целта е до края на годината да завърши проектирането и да започне ремонта през 2027 година.

Иван Шишков отново потвърди волята на управляващите да бъде изградена магистрала "Черно море" от границата с Румъния при Дуранкулак през Варна и Бургас до ГКПП "Малко Търново".

"Намерихме продънен бюджет, пътища с дупки и липсващи магистрали. За съжаление пътищата в България са в това състояние. Нямаме проекти за никакви пътища. Това е наследството. За съжаление ще ни трябват може би около година и половина - две, за да може на картата на България всички да видим новите пътища, които трябва да бъдат построени", коментира регионалният министър.

Част от тях ще бъдат дадени на концесия, каза още той.

"Всички пътища в Бургаския регион са на фокус", увери министърът и заяви, че заедно с правителството е "оптимист за всичко, което ще се промени в държавата".

"Не става мигновено, но започват да се виждат нещата и да има реални измерения в нашата работа", заяви арх.Шишков