Депутатите се отчетоха с 28 приети законопроекта за първите три месеца работа

През първата си сесия депутатите са приели 28 от общо 163 законопроекта, внесени за гласуванe от парламента. 114 от тях са били внесени от народните представители, показва справка на дирекция "Законодателна дейност и парламентарен контрол" на 52-рото Народно събрание.

По време на продължилата от 30 април до 31 юли сесия, са проведени 39 пленарни заседания. През тези три месеца освен законопреокти, в парламента са внесени и 137 проекторешения, 98 които от депутати, както и 2 проекта за обръщения и декларации.

Първите три месеца на 52-рото Народно събрание ще се запомнят с приемането на държавния бюджет с дефицит от 5.7% и приемането на бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване за 2026.

От 30 април до началото на лятната ваканция на депутатите беше гласуван Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности и бяха приети промени в Изборния кодекс, в Закона за съдебната власт, в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за държавния дълг, в Закона за защита на конкуренцията и допълнение в Закона за защита на потребителите.

Парламентът одобри правителството на Румен Радев на 8 май, а през следващите седмици бяха назначени председатели на службите, както и подуправител на НЗОК. Антоан Гечев беше преизбран начело на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР), а ръководството на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) се върна в ръцето на Пламен Тончев. За подуправител на НЗОК беше избран бившия служебен здравен министър Асен Меджидиев.

През първата си сесия парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Агенция "Пътна инфраструктура", проверка на публичните финанси във финансовото ведомство за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. и на социалните плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на Държавното обществено осигуряване в НОИ за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г.

Малко преди да излезе в лятна ваканция до 23 август депутатите насрочиха и президентските избори за 25 октомври. Народното събрание започна и дългоочакваната процедура за избора на парламентатаната квота във Висшия съдебен съвет.

765 въпроса по време на парламентарния контрол

Парламентарен контрол е провеждан в 10 от 39-е заседания на парламента и са зададени общо 765 въпроса, както и 10 питания. 602 от въпросите са с писмен отговор, а на 163 - с устен. Досега е отговорено на 546 въпроса, а други 64 са били оттеглени. Били са отправени 10 питания с устен отговор, като на 6 от тях е отговорено в рамките на сесията.

Депутатите са отделили близо 38 часа, за да осъществяват контролната си функция. Излушвания са провеждани в четири заседания, а блицконтрол в две. По време на блицконторола депутатите са задали 21 въпроса на премиера и неговите вицепремиери.