Огнище на шарка в Благоевградско наложи умъртвяването на 220 животни

Заради огнище на шарка по овцете и козите в село Тешово, община Хаджидимово, са умъртвени 220 заразени и контактни животни. Властите въведоха засилени мерки за биосигурност и контрол върху придвижването на животни, за да предотвратят разпространението на заболяването в област Благоевград и извън нея.

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) около огнището е определена 20-километрова надзорна зона, обхващаща населени места в общините Хаджидимово, Сандански, Гоце Делчев и Гърмен.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград инж. Туфчо Сандъкчиев съобщи, че е засилен контролът върху придвижването на животни и спазването на мерките за биосигурност. Кметовете на общините и стопаните на овце и кози ще бъдат допълнително информирани за симптомите на заболяването, необходимите мерки за биосигурност и задължението при съмнение за зараза или необичайна смъртност незабавно да уведомят официален ветеринарен лекар.

В цялата област се извършват проверки за незаконна търговия и нерегламентирано придвижване на дребни преживни животни. При установени нарушения ще бъдат съставяни актове, а незаконно придвижваните животни ще бъдат умъртвявани съгласно действащите ветеринарномедицински изисквания.

Предстои и свикването на общински епизоотични комисии, които ще определят допълнителни мерки за недопускане на проникването и разпространението на болестта на местно ниво.