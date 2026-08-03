Огнище на шарка в Благоевградско наложи умъртвяването на 220 животни

Заради огнище на шарка по овцете и козите в село Тешово, община Хаджидимово, са умъртвени 220 заразени и контактни животни. Властите въведоха засилени мерки за биосигурност и контрол върху придвижването на животни, за да предотвратят разпространението на заболяването в област Благоевград и извън нея.
Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) около огнището е определена 20-километрова надзорна зона, обхващаща населени места в общините Хаджидимово, Сандански, Гоце Делчев и Гърмен.
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Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград инж. Туфчо Сандъкчиев съобщи, че е засилен контролът върху придвижването на животни и спазването на мерките за биосигурност. Кметовете на общините и стопаните на овце и кози ще бъдат допълнително информирани за симптомите на заболяването, необходимите мерки за биосигурност и задължението при съмнение за зараза или необичайна смъртност незабавно да уведомят официален ветеринарен лекар.
В цялата област се извършват проверки за незаконна търговия и нерегламентирано придвижване на дребни преживни животни. При установени нарушения ще бъдат съставяни актове, а незаконно придвижваните животни ще бъдат умъртвявани съгласно действащите ветеринарномедицински изисквания.
Предстои и свикването на общински епизоотични комисии, които ще определят допълнителни мерки за недопускане на проникването и разпространението на болестта на местно ниво.
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Коментарът е изтрит в 16:18 на 3 август 2026 от автора.#1