Русия обвини Украйна за атака с жертви срещу почиващи на черноморски плаж; анализ показва, че дронът е свален от руската ПВО

Русия днес съобщи, че най-малко седем души, включително три деца, са били убити и около 40 са били ранени в руския черноморски курорт Геленджик при атака с дрон, която Москва определи като целенасочено извършена от Украйна, предаде Ройтерс.

Засега няма коментар от страна на Украйна, която също като Русия отрича да атакува цивилни.

Видеа, разпространявани в социалните мрежи, чиято достоверност бе потвърдена от Ройтерс, показват как дрон се разбива и експлодира на оживен плаж близо до град Геленджик.

Вениамин Кондратиев, губернаторът на южния руски Краснодарски край, където се намира Геленджик, определи случилото се като трагедия. Той посочи, че 17 души веднага са били хоспитализирани.

"Случилото се днес бе целенасочена атака от страна на киевския режим срещу цивилното население“, написа Конгратиев в Телеграм. Той добави, че ударът не свързан с никаква военна инфраструктура.

На мястото на взрива във ваканционното селище Архипо-Осиповка, част от по-големия курортен комплекс Геленджик, бе изпратен специализиран екип от специалисти по медицина на бедствените ситуации, съобщиха местните власти.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Украйна в тероризъм.

По-рано украинският ресурс Supernova публикува кадри, на които се вижда как безпилотен летателен апарат пикира към плаж на фона на звуци от стрелба, след което се взривява непосредствено до почиващите. Твърди се, че дронът е бил свален от мобилна огнева група (МОГ).

Подобно предположение в разговор с изданието "Агентство" изразиха и представители на проекта Conflict Intelligence Team (CIT), както и OSINT анализаторът Кирил Михайлов.

Според Михайлов това се потвърждава от звуците на автоматична стрелба, които се чуват на заден план и спират в момента, когато дронът започва да пада.

"Изглежда, че там е действала мобилна огнева група и е водила огън именно по този безпилотен апарат. Дали обаче го е улучила, от видеото не може да се установи", казва той.

"Би било странно да се наблюдава подобна въздушна маневра при нормална работа по погрешно зададени координати", допълва Михайлов.

В същото време каналът Exilenova+ твърди , че безпилотният апарат е паднал в резултат от действието на система за радиоелектронна борба (РЕБ).

Според Supernova целта на дроновете е била почивната база на "НПО Машиностроение" – предприятие, разработващо ракети и ракетно-космическа техника, със седалище в град Реутов, Московска област. По данни на канала в базата в Архипо-Осиповка са почивали "изключително конструктори на ракети", а безпилотните апарати не са достигнали целта си с около 300 метра.

Информацията, че почивната база "Рассвет", към която според публикацията са били насочени дроновете, принадлежи на акционерното дружество "Военно-промишлена корпорация "НПО Машиностроение", е публикувана и на официалния сайт на предприятието.

Миналия месец Русия обвини украинските сили в убийството на 11 души, включително деца, при атака срещу летен лагер в контролираната от Москва част от украинската Запорожка област.

Самата Русия многократно поразява обекти в Киев и други украински градове, което доведе до разселването на милиони хора и опустошаването на големи части от Украйна, отбелязва Ройтерс.

Хиляди цивилни, като повечето от които - украинци, бяха убити при руски атаки от началото на войната. През последните месеци Украйна засили въздушните си удари с голям обсег навътре в територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия. Киев определя действията си като кампания, целяща да накара руснаците да почувстват цената на войната, добавя британската новинарска агенция.