Wildberries загуби над 20% от складовите си площи вследствие на украински удари

Най-големият руски онлайн търговец Wildberries е загубил всеки пети квадратен метър от складовите си площи вследствие на удари с украински безпилотни летателни апарати.

Към 2 август общата площ на атакуваните складове на компанията е достигнала между 1,21 и 1,47 млн. кв. м. Повредени са били между 893 хил. и 1,154 млн. кв. м, което представлява 17,2–22,2% от публично обявените 5,2 млн. кв. м логистична инфраструктура на маркетплейса. Това следва от данни на агенция Data Insight, цитирани от Forbes.

Под удар са попаднали най-малко 18 склада, включително в Електростал, Краснодар, Невинномиск, Воронеж, Екатеринбург и Санкт Петербург. Най-голямата загуба е логистичният център в Електростал, Московска област, с площ 250 хил. кв. м, който е изгорял напълно.

Служител на компания, специализирана в складови имоти, е оценил пред Forbes разходите за възстановяване на обектите на Wildberries на около 70 хил. рубли на кв. м без ДДС. Така общите разходи могат да достигнат между 62,5 и 80,8 млрд. рубли.

От своя страна Data Insight оценява загубите на търговците вследствие на атаките на около 280 млрд. рубли. Точният брой на засегнатите продавачи не е известен. Според генералния директор на SellerDen Денис Ветренников става дума за няколкостотин хиляди предприемачи.

Въоръжените сили на Украйна започнаха удари по логистичните центрове на Wildberries на 18 юли. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заявява, че те се използват за снабдяване на руската армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военно снаряжение.

Основателката на Wildberries Татяна Ким нарече ударите "акт на международен тероризъм". След серията атаки обаче маркетплейсът премахна етикета "Всичко за СВО", чрез който преди това можеха да бъдат намерени над 200 хил. артикула.

В същото време продукти с военно предназначение остават налични на платформата. Бронежилетки и защитни каски продължават да се предлагат в раздел "Спорт", FPV-дронове и компоненти – в категорията "Телевизори, аудио, фото и видеотехника", а при търсения като "Стоки за СВО" или "Комплект за СВО" могат да бъдат открити военни аптечки, радиостанции, раници, нашивки и знамена.

След първите атаки Wildberries заяви, че ще са необходими около 30 дни, за да бъдат оценени щетите. В края на юли компанията съобщи, че е изплатила над 40 млн. рубли на пострадали продавачи. Засега обаче частични компенсации получават предимно малки фирми и индивидуални предприемачи. Някои продавачи твърдят, че са получили по-малко от половината от стойността на унищожените си стоки. От Кремъл заявиха, че засега няма решение относно евентуална държавна подкрепа за Wildberries и засегнатите търговци.

Удар по университет, разработващ безпилотни системи в Белгород, и по склад на Wildberries край Владимир

През нощта срещу 3 август, по време на масирана атака срещу Белгород, украински безпилотни апарати атакуваха Белгородския държавен технологичен университет "В. Г. Шухов", съобщава местното издание "Пепел".

След няколко удара по сградите и територията на университета избухнал силен пожар. Един от корпусите е напълно унищожен от огъня.

Според "Пепел" там са се разработвали и изпитвали автоматизирани системи за управление на безпилотни летателни апарати, базирани на руския микропроцесор "Миландр". От университета по-рано са заявявали, че разработката има гражданско предназначение – за мониторинг на електропроводи, топлопроводи и аерофотозаснемане. През лятото университетът е организирал и обучение за ученици по разработване на дронове. Официално руските власти не съобщиха за атаката срещу учебното заведение.

Украински дронове са атакували и складов комплекс във Владимирска област, съобщи областният управител Александър Авдеев. По данни на украинския мониторингов канал Exilenova+ ударът е бил насочен към логистичния център Wildberries "Владимир – Воршинское".

Според видеозаписи, публикувани от очевидци, поне един дрон е поразил сградата, след което е избухнал пожар. Комплексът с площ 58,5 хил. кв. м е открит през декември 2024 г., като през настоящата година се е планирало разширяването му до 175 хил. кв. м. От този център стоки се разпределят към Москва, други райони на Централна Русия и северозападната част на страната.

Украински безпилотни летателни апарати през нощта срещу 3 август са поразили и складов обект на една от най-големите руски логистични компании – "Деловие линии", твърди изданието "Пепел".

Става въпрос за обект на улица "Комунална" в индустриално-складовата зона "Крейда" в югоизточната част на Белгород. Според публикацията вследствие на атаката и последвалия пожар складът е изгорял напълно, а съседна сграда също е получила повреди.

В сутрешната си информация областният управител Александър Шуваев потвърди, че при атаката са се запалили сграда на социален обект и два търговски склада. По думите му пожарът е бил потушен от аварийните служби.

Според публично достъпна информация атакуваният обект представлява крос-докинг терминал, използван за приемане, сортиране и разпределение на групажни товари в регионалната логистична мрежа.

Сателити на NASA също са регистрирали пожари в района на складовете на улица "Комунална", като са били засечени поне две огнища.