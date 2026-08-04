Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили, който сега е посланик на Украйна във Великобритания, е заявил вчера, че не вижда перспектива страната да стане член на НАТО – цел, залегнала в украинската конституция, предаде Ройтерс.

Според изданието „Европейска правда“ Валерий Залужни е казал по време на среща с украински посланици, че Украйна по никакъв начин не отговаря на военните стандарти, необходими за присъединяване към Алианса.

„Познавам НАТО много добре. В продължение на около 12 години лично работих за това да покрием стандартите на НАТО и всяка година слушах истории как съвсем скоро ще станем членове на Алианса“, е заявил той, цитиран от „Европейска правда“. „За съжаление, това никога няма да се случи“, е добали Залужни.

Той е заявил също така, че е „невъзможно при сегашното ниво на развитие на въоръжените сили на Украйна страната да се присъедини към организация, която се ръководи от доктрини, формирани още през Втората световна война“.

По думите му Украйна се нуждае от технологии, които вече се използват в държавите членки на НАТО, включително системи за противоракетна отбрана, космически способности и други.

Украйна е записала в конституцията си като стратегическа цел членството в НАТО и Европейския съюз. В същото време Киев признава, че към момента не всички държави членки на Алианса биха подкрепили приемането на страната.

Залужни беше освободен от поста главнокомандващ на украинската армия миналата година заради разногласия с президента на Украйна Володимир Зеленски относно начина на водене на войната с Русия, която вече навлезе в петата си година.

Според социологическите проучвания доверието към Залужни сред избирателите е приблизително на нивото на това към президента Зеленски и бившия министър на отбраната Михайло Федоров, който беше освободен от поста миналия месец. Приемникът на Залужни като главнокомандващ също беше освободен миналия месец.

Русия категорично отхвърля всякаква възможност Украйна да стане член на НАТО.