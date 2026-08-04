Е-79: Къде потънаха милионите и кой опъна прокурорски чадър?

Милиони, платени в аванс от държавата за строителство на път, който така и не е построен. Последващи преводи на сумите към структури, които нямат нищо общо с реалната строителна дейност. А след това - изтегляне на парите на каса.

Тази история силно напомня на схемите около магистрала "Хемус", но всъщност няма нищо общо с този проект. Това обаче не пречи аналогичен сценарий да се е разиграл и с друга ключова пътна отсечка, чието изграждане се обещава отдавна – международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин.

И тук, както и при "Хемус", са плащани десетки милиони предварително - уж с намерението да се строи. Строителство обаче няма. А какво става с парите?

Разследване или прокурорски чадър?

Вече над четири години Софийската градска прокуратура (СГП) уж разследва какво се е случило с милионите, платени за една конкретна отсечка от трасето. Делото е висящо, отговори липсват, а държавното обвинение традиционно мълчи. През това време казусите за десетки милиони потъват в прокурорските чекмеджета и биват тласкани към забрава.

Всичко започва с оперативен сигнал от ДАНС, по който през 2022 г. е образувана преписка в СГП. Според данните към онзи момент държавната фирма "Автомагистрали" превежда авансово на строителната фирма "Нивел Строй" 76 млн. лв. Преводът е направен през септември 2020 г. Основанието е рехабилитация на отсечка с дължина около 15 километра от пътя Е-79 между селата Ружинци и Белотинци.

Тази практика, известна като "инхаус" (вътрешно възлагане), бе типична за управлението на ГЕРБ. Формално строител се водеше държавната "Автомагистрали", но поради липса на достатъчно капацитет дружеството наемаше частни фирми за подизпълнители по неясни вътрешни правила. Така се случваха нещата на "Хемус", а както показва конкретният случай - и по други важни пътни проекти.

От авансовия превод са минали шест години. В отсечката Ружинци-Белотинци строителство няма. За сметка на това се случва финансова въртележка.

"Нивел Строй" сключва договор с дружеството "Хърсев Ко КДА" на покойния финансист Емил Хърсев, като част от парите са предоставени за доверително управление. По информация на Mediapool в рамките на месец след това около 26 млн. лв. са били изтеглени в брой на каса. Какво се е случило с тях? Прокуратурата мълчи.

Пренареждане на дела и отстраняване на неудобните

Историята се заплита още повече при прегледа на случващото се вътре в прокуратурата. Първоначално делото е разпределено на прокурора Ивайло Занев - същият магистрат, който наблюдаваше и делото за източените милиони от "Хемус". По информация на Mediapool в началото разследването тръгва с бързи темпове, а в МВР дори се подготвят за претърсвания и изземвания.

Тогава обаче настъпва кадрова рокада. През пролетта на 2025 г. за временен шеф на Софийската градска прокуратура е назначена Емилия Русинова. Името ѝ нееднократно изплува в поредица от скандали, свързани със съмнения за преразпределяне на чувствителни дела, оказване на натиск върху подчинени и инсталирането ѝ на ключови позиции, за да контролира разследвания, засягащи високите етажи на властта. Бившият вътрешен министър Емил Дечев изнесе данни, че Русинова е пътувала зад граница заедно с Петьо Петров-Еврото, а двама министри на правосъдието настояват за отстраняването ѝ от поста.

Само седмица след встъпването си в длъжност Русинова издава заповед за преразпределяне на прокурорите по отдели. Така наблюдаващият делото Занев е преместен от отдела за икономически престъпления в административния отдел – т.нар. "шеста глуха", където важни дела няма. Това е познат и елегантен механизъм за неутрализиране на прокурори, които показват активност, и за изземване на преписки, които трябва да бъдат забавени.

Това не е първият подобен сблъсък на Занев. Към онзи момент той вече бе публично обявил, че е отстранен и от делото "Хемусгейт", по което изготви проект на обвинителен акт, така и невлязъл в съда. То бе иззето от него отново с разпореждане на Русинова, а формалният повод бе споменаването на името на бившия премиер Бойко Борисов в разпит на свидетел (бившия вътрешен министър Бойко Рашков). Върху този детайл бе изградена тезата, че прокурорът е "пристрастен".

След пренареждането на отделите от Русинова, делото за потъналите милиони от Е-79 е предадено на друг магистрат. Работата по него просто спира. По информация на Mediapool новата наблюдаваща прокурорка възлага предимно незначителни справки, а на въпроси за хода на производството отговаря, че иска да я "оставят на мира".

Версиите на участниците и разминаването

Mediapool се свърза с фирмата "Нивел Строй", откъдето потвърдиха за получения авансов превод, макар и според тях той да е бил в "значително по-малък размер" от 76 млн. лв., без да уточнят сумата. От фирмата твърдят, че са мобилизирали ресурси, но държавното дружество "Автомагистрали" така и не им е възложило реалното изпълнение на дейностите.

"С оглед факта, че от страна на "Автомагистрали" ЕАД не бе осигурено възлагане... и с оглед задаващите се финансови сътресения, свързани с COVID епидемията, се реши част от посочените суми да бъдат предоставени за доверително управление на финансова институция", заявяват от "Нивел Строй". Те допълват, че са избрали "Хърсев Ко КДА", договорът се изпълнява стриктно и нямат информация за теглене на суми в брой.

Тъкмо тук обаче версиите се разминават. При запитване от Mediapool от "Хърсев Ко КДА" заявиха, че не са получавали от "Нивел Строй" пари по договор за доверително управление, нито оперират с касови потоци в брой.

Така въпросът къде са авансовите милиони остава без отговор.

В същото време от "Нивел Строй" посочват, че и към днешна дата продължават да поддържат готовност за този обект, за който са получили аванс преди 6 години.

"Във връзка с предоставените до момента авансови средства "Нивел Строй" ЕООД е извършило дейности по материалното обезпечаване на обекта, като е направило и продължава да прави постоянни разходи, свързани с подготовката и мобилизацията на необходимите ресурси. Те включват възнаграждения и осигурителни вноски на персонал, поддържан в готовност за изпълнение на дейностите по предмета на сключените договори, поддръжка на специализирана техника и механизация, разходи за наеми, застраховки, банкови такси и други съпътстващи плащания", казват от фирмата в отговора си.

Има ли връзка с Таки?

Особено интересни са публичните и фирмените връзки около играчите в тази история. Изпълнител на нереализирания ремонт е брезнишката фирма "Нивел Строй", основана през 2006 г. с едноличен собственик Велко Руйков. Дружеството е спечелило редица обществени поръчки. В публичното пространство и медийните разследвания то се свързва с Христофорос Аманатидис-Таки.

Христофорос Аманатидис-Таки е сред най-известните фигури от подземния свят у нас, издирван в миналото за наркотрафик и организирана престъпност. От години в публичното пространство е известно, че структури и лица, свързвани с него, плавно навлизат и в мащабния строителен и пътен бизнес у нас – най-често чрез сложни мрежи от офшорни дружества, индиректни партньорства и подставени лица.

При "Нивел Строй" връзката с Аманатидис е индиректна. По данни от Търговския регистър собственикът на строителната фирма Велко Руйков е бил съдружник във фирмата "Констрол" ООД заедно с Мартин Манолов. Манолов от своя страна е член на Съвета на директорите на "Новита холдинг груп" – дружество, създадено през 2002 г., в което четири години по-късно като официален собственик се вписва самият Христофорос Аманатидис.

Преплитането не спира дотук. Дружеството "Хърсев КО КДА" е първият собственик тъкмо на въпросната "Новита холдинг". "Хърсев КО КДА" притежава дялове и във фирмите, стоящи зад дружеството "Тир Паркинг Русе", което изгради буферния паркинг за камиони при Дунав мост – друг инфраструктурен обект, около който през последните години възникнаха редица публични въпроси.

Така около Е-79 се очертава познат модел: държавни аванси за десетки милиони, пренасочване на средства, прокурорски рокади за замитане на следите и пълно институционално мълчание.