Жълт код за горещо време в почти цялата страна

Жълт код за горещо време е обявен в 20 области на страната за днес е издаден от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е в сила за областите Варна, Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Ямбол и Сливен.

В тези области се очакват високи температури, като максималните стойности ще достигат 35-37 градуса.

Според прогнозата за времето на НИМХ в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, по Черноморието 29°-32°, за София – около 33°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, главно над Рило$родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 20°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.