Десетки снаряди от Втората световна война бяха открити след пожарите във Франция

Френски експерти по утилизиране на боеприпаси са открили десетки снаряди от Втората световна война в зона, опустошена от огромните горски пожари по атлантическото крайбрежие на страната, съобщи ДПА.
Екипът е бил изпратен в района, след като по време на пожара били чути експлозии.
"Бяхме на мисия миналата седмица и намерихме това поле, от което отстранихме 75 снаряда", разказа Филип Делмот, ръководител на службата за утилизиране на боеприпаси в Бордо, пред "Франс енфо".
Първоначално експертите смятали, че става въпрос за склад с боеприпаси, изоставен от германските войски, предаде БТА.
По-късно обаче било установено, че става въпрос за френски мини за минохвъргачка и германски танкови снаряди, които е трябвало да бъдат унищожени в специално изкопани ями, но операцията не е протекла според очакванията и на повърхността останали неизбухнали боеприпаси.
"Можем да допуснем, че там все още има много от тях, защото вече намерихме няколко в рамките на пет минути", каза Делмот и увери, че оставащите снаряди ще бъдат открити и обезвредени възможно най-бързо, за да могат жителите на близките домове да се завърнат в тях безопасно.
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2 коментара
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