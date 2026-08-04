"Единно здраве за Северозапада": от фермата до телемедицината

Концепцията, че здравето на хората, животните и околната среда са неразривно свързани и трябва да се разглеждат като едно цяло, е в основата на проекта "Единно здраве за Северозападен регион“, който цели да промени достъпа до образование, медицински услуги и превенция в един от най-уязвимите региони на страната. Проектът на стойност 25.3 млн. евро се изпълнява от октомври 2025 г. от консорциум от 27 партньори с водеща роля на Медицинския университет – Плевен. Финансирането е осигурено по Програма "Развитие на регионите" 2021–2027, като 24 млн. евро са европейски средства и 1.3 млн. евро - национално съфинансиране.

Инвестиционната програма обхваща създаването на първия в Северна България Факултет по ветеринарна медицина с клиника за дребни животни, модернизация на лечебни заведения, разкриване на мобилни кабинети за профилактика в отдалечени населени места, въвеждане на телемедицински услуги, обновяване на градската среда и подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради. Част от проекта е и модернизирането на базата на Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч, включително развитие на дуално обучение и практическа подготовка на учениците. Партньори в инициативата са също общините Плевен, Троян и Ловеч и девет лечебни заведения: УМБАЛ "Д-р Георги Странски" – Плевен, МБАЛ – Ловеч, МБАЛ – Троян, белодробната болница в Троян, както и болниците в Белене, Кнежа, Левски, Никопол и Тетевен.

Първият ветеринарен факултет в Северна България вече обучава студенти

Факултетът по ветеринарна медицина на Медицинския университет в Плевен е третият в страната след София и Стара Загора и единственият в Северна България. Обучава студенти от академичната 2025/2026 г., когато са приети първите 40 души в специалност "Ветеринарна медицина". За академичната 2026/2027 година са приети още 40 първокурсници по държавна поръчка.

"Това е стратегическа стъпка, която променя картата на висшето образование в България и осигурява достъп до обучение по ветеринарна медицина на младите хора от целия Северен регион. Чрез обучение на ветеринарномедицински специалисти ще подобрим контрола върху заболяванията, предавани между животни и хора, ще повишим качеството на ветеринарномедицинските услуги и ще създадем условия младите хора да се обучават и реализират в региона", казва ректорът на Медицинския университет – Плевен проф. Добромир Димитров пред Mediapool.

Според него разкриването на факултета ще има дългосрочен ефект върху развитието на Северозападна България: "Проектът ще стимулира научните изследвания, ще подпомогне животновъдството, ще открие нови работни места и ще утвърди Плевен като национален и международен център за образование, научни изследвания и иновации". В момента студентите временно провеждат занятията си в модернизираната учебна база "Д-р Едуард Хаскел" в Пордим. След завършването на новия комплекс, той ще стане основната учебна база. "Комплексът ще включва Университетска болница с клиники за дребни животни, учебен корпус с аудитории, лаборатории и кабинети, сграда на деканата на Факултета по ветеринарна медицина, паркинги, както и обществени зони за отдих и зелени площи", казва проф. Димитров.

На снимката: Така ще изглежда Факултетът по ветеринарна медицина на МУ-Плевен.

Проектът е на обща стойност 7.58 млн. евро, от които 5.31 млн. евро са европейско финансиране, 940 хил. евро – национално съфинансиране и 1.33 млн. евро са собствен принос на Медицинския университет – Плевен.

Към новия Факултет по ветеринарна медицина ще бъдат изградени клиника за дребни животни и извън проекта - клиника за едри животни, специализирана в лечението на коне. Клиниката за коне ще бъде разположена в Пордим, където в момента временно се помещава факултетът до изграждането на новата му сграда. Това ще бъде първата подобна клиника в България, в която ще се лекуват и състезателни коне. Сега се налага състезателните животни да се транспортират до Румъния за високоспециализирана ветеринарна помощ. Клиниките за дребни и едри животни ще служат като база за практическото обучение на студентите по ветеринарна медицина. Медицинският университет в Плевен е подписал през юни 2026 г. споразумение за сътрудничество с конна база и конеферма "Студенец" в село Садовец за практическото обучение на студентите по ветеринарна медицина. Така студентите ще имат възможност да провеждат практика с коне, включително със състезателни животни.

"Концепцията "Единно здраве" ("One Health") е в основата на нашата визия за развитие. Тя разглежда здравето на хората, животните и околната среда като взаимосвързани и насърчава сътрудничеството между медицината, ветеринарната медицина, общественото здраве, екологията и други научни области. Само чрез такъв интегриран подход можем ефективно да предотвратяваме заболявания, да ограничаваме антимикробната резистентност, да гарантираме безопасността на храните и да бъдем по-добре подготвени за бъдещи здравни предизвикателства", казва проф. Димитров.

По проекта Медицинският университет в Плевен си партнира с Университета в Анкара, като сътрудничеството включва обмен на преподаватели и студенти, разработване на съвременни учебни програми, консултации при изграждането на клиничната база, съвместни научни изследвания и участие в международни проекти.

Телемедицина и ново оборудване в университетската болница в Плевен

Предвидени са и подобрения в университетската болница "Д-р Георги Странски"– Плевен на стойност 3.6 млн. евро. Проектът включва модернизиране на диагностичната и лечебната база чрез доставка на високотехнологично оборудване за диагностика на сърдечносъдови и онкологични заболявания, изграждане на две зали за телемедицина и обновяване на операционните в онкологичния блок.

"Наред с това ще бъдат реализирани дейности за изграждане на зелена инфраструктура, нови паркоместа и фотоволтаични системи. Всичко това ще подобри достъпа до висококачествени здравни услуги, особено за хората от по-малките населени места в Северозападна България, както и ще затвърди ролята на университетската болница като водещ регионален лечебен и обучителен център", казва проф. Димитров.

Мост между средното и висшето образование

Той посочва като изключително важно това, че в проекта "Единно здраве" участва и Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" – Ловеч. "Като единственото средно професионално училище сред партньорите, гимназията ще модернизира учебната си база, ще развие дуално обучение и ще разшири възможностите за практическа подготовка на своите ученици. Убеден съм, че това партньорство ще осигури добре подготвени кандидат-студенти за Факултета по ветеринарна медицина и ще създаде устойчива връзка между средното и висшето ветеринарномедицинско образование. Именно така се изгражда последователна система за подготовка на бъдещите ветеринарни лекари в Северна България", казва проф. Димитров.

След половин век учебната ферма на ветеринарната гимназия в Ловеч ще бъде модернизирана

Професионалната гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч ще модернизира изцяло своята учебна ферма по проекта "Единно здраве за Северозападен регион", като инвестицията е на стойност 1 млн. евро. Базата, в която учениците провеждат практическото си обучение, не е ремонтирана поне от 50 години.

"Това е мястото, където се обучават нашите ученици в реална работна среда. Предстои цялостно обновяване на двата стопански обекта – ще бъдат модернизирани системите за хранене и почистване, ще се направи ново функционално разпределение на помещенията и ще бъдат изградени клиники за обучение с модерни условия за отглеждане на животните", обясни пред Mediapool директорът на гимназията Габриела Георгиева.

В учебната ферма се отглеждат крави, свине и овце, а училището разполага и със земеделска земя, която се обработва като част от стопанството. По проекта ще бъде закупен и учебен автобус, с който учениците ще се придвижват до базата за практическите си занятия. Ученици в професионалната гимназия идват от 13 области в Северна България. Най-голям интерес има към ветеринарните специалности, макар училището да предлага и обучение по хранителни технологии.

Според Георгиева проектът естествено надгражда вече изградените възможности на училището като Център за високи постижения в професионалното образование.

През последните години в гимназията са създадени модерна ветеринарна клиника, манипулационна, хирургичен кабинет, лаборатория, кабинет по стоматология, както и сектор за груминг и спа процедури за животни. Сега инвестициите ще бъдат насочени към практическото обучение във фермата.

Освен проекта за модернизация на учебната база гимназията изпълнява и втори проект, насочен към развитието на дуалното обучение. Училището има дългогодишен опит в тази форма на подготовка и надгражда вече създадения модел.

"Основният акцент е върху развитието на меките умения на учениците, обучението на наставниците и наблюдаващите учители, чуждоезиковата подготовка, професионалните обучения и пробните стажове. Организираме дни на отворените врати, професионално ориентиране, работа с родители и работодатели", посочва Георгиева.

Гимназията поддържа партньорства с редица работодатели, сред които месопреработвателно предприятие, ветеринарни клиники в Ловеч и Зоопарка в Ловеч. Директорът на зоопарка преподава хирургия на учениците, което според Георгиева е сериозно предимство за практическата им подготовка.

По проекта за модернизация вече е избран изпълнител на строително-ремонтните дейности. Предстои обществена поръчка за оборудването на учебната ферма, а процедурата за закупуване на учебния автобус е в заключителен етап. Проектът за развитие на дуалното обучение вече навлиза във втората си година от общо четири години изпълнение.

Нов скенер, телемедицина и здравен кабинет на колела за болницата в Троян

По проекта общинската болница в Троян ще модернизира изцяло отделението си по образна диагностика и ще разшири достъпа до медицинска помощ в отдалечените населени места чрез мобилен диагностичен кабинет и телемедицина. Проектът на МБАЛ-Троян е на стойност 1.1 млн. евро, от които 975 227 евро са европейско финансиране, а 172 108 евро – национално съфинансиране.

"Подновяваме цялото отделение по образна диагностика. Купуваме нов компютърен томограф (скенер), нов графично-скопичен рентгенов апарат и нов мамограф“, обяснява управителят на болницата д-р Теодора Вълковска пред Mediapool.

В лечебното заведение ще бъде изградена и зала за телемедицина: "Чрез нея ще можем да консултираме лечението на пациентите с хабилитирани лица от Медицинския университет в Плевен. Системата ще бъде свързана и с мобилния кабинет, така че ако екипът, който работи на терен, има нужда от експертно мнение, ще може да извършва онлайн консултация в реално време".

Мобилен диагностичен кабинет пък ще обслужва жителите на труднодостъпните планински села в общините Троян и при възможност – Априлци: "Живеем в планински регион, където има трудно достъпни населени места и хора, за които придвижването до болницата е сериозно предизвикателство. Идеята е медицински екип да посещава тези населени места и да предоставя здравни услуги на място". Мобилният кабинет ще бъде оборудван с ехограф, електрокардиограф (ЕКГ) и холтери за проследяване на сърдечната дейност, което ще позволи извършването на основни диагностични прегледи без пациентите да пътуват до болницата.

По думите на д-р Вълковска обществената поръчка за закупуването на мобилния кабинет предстои да бъде обявена, а процедурата за доставката на медицинската апаратура е в заключителен етап.

След отварянето на офертите по проекта е станало ясно, че част от бюджета вероятно ще остане неизползван. Затова болницата е поискала от Министерството на регионалното развитие и благоустройството разрешение средствата да бъдат насочени към закупуването на допълнително оборудване.

"Тъй като белодробната болница в Троян се отказа да изпълнява дейностите по проекта, проявяваме интерес да закупим още апаратура в полза на общината. Засега обаче нямаме положителен отговор и бюджетът ни не е увеличен", разказва д-р Вълковска.