Четирима убити при руски среднощни атаки в Украйна

Четирима души бяха убити, а други седем бяха ранени при руски среднощни атаки по украинските Сумска и Миколаевска области.

В Сумска област две деца и възрастна жена са загинали при руски удари с управляеми авиационни бомби по Суми тази нощ, предаде Укринформ. Двете деца са били на пет и десет години.

Има жилищни и нежилищни сгради, които са разрушени или повредени. Продължава оценката на щетите и разчистването на последиците от атаката, предаде БТА.

Общо шест управляеми авиационни бомби са поразили гражданска инфраструктура в града. Според силите за противовъздушна отбрана още две руски авиационни бомби са били свалени от украинската противовъздушна отбрана, преди да достигнат населени райони, добави Хригоров.

Властите на украинската Миколаевска област пък съобщиха, че 89-годишна жена е загинала при руска атака срещу Миколаев.

Седем души са били ранени, каза кметът на града Олександър Сенкевич.

По думите му частни къщи и жилищни блокове са понесли значителни щети.

На 3 август руските сили атакуваха Николаев, като повредиха два граждански плавателни съда, припомня Укринформ.