Четирима убити при руски среднощни атаки в Украйна

Четирима души бяха убити, а други седем бяха ранени при руски среднощни атаки по украинските Сумска и Миколаевска области.
В Сумска област две деца и възрастна жена са загинали при руски удари с управляеми авиационни бомби по Суми тази нощ, предаде Укринформ. Двете деца са били на пет и десет години.
Има жилищни и нежилищни сгради, които са разрушени или повредени. Продължава оценката на щетите и разчистването на последиците от атаката, предаде БТА.
Общо шест управляеми авиационни бомби са поразили гражданска инфраструктура в града. Според силите за противовъздушна отбрана още две руски авиационни бомби са били свалени от украинската противовъздушна отбрана, преди да достигнат населени райони, добави Хригоров.
Властите на украинската Миколаевска област пък съобщиха, че 89-годишна жена е загинала при руска атака срещу Миколаев.
Седем души са били ранени, каза кметът на града Олександър Сенкевич.
По думите му частни къщи и жилищни блокове са понесли значителни щети.
На 3 август руските сили атакуваха Николаев, като повредиха два граждански плавателни съда, припомня Укринформ.
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13 коментара
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Uдuот, ако съществуваха, укронацистите щяха да публикуват имената им. Но не можеш да обясниш на идuoт, че е идuoт, защото е идuoт, нали.
Руснаците публикуват имената на жертвите. Кои са имената на децата?
Няма руско зверство или военно престъпление, което русофилската безродна и_з_мет да не обясни, омаловажи и оправдае. Дори техни близки роднини и приятели станат жертви на руските садисти петоколонниците ще ги обвинят, че сами са провокирали руснаците.
Руските садисти, май искате да научите имената на децата, които сте убили? Защото и ти мpъcнa руска гнuдo, с подкрепата си да Русия си съучастник в тези убийства.
Ще ги публикуват колкото публикуваха имената на умрелите в Буча. За дезинформация на украинците нато плаща огромни пари както се плащат огромни пари и за заплати на войниците им, средно по 10 000 $ на месец.
Руснаците публикуват имената на жертвите. Кои са имената на децата?
обаче лелинград отново гори, направо съм пророк:D Ей, става като във вица за партизаните: ти ги чакаш отпред, а те...
Кои са имената на децата?
абе ей, циционе, има благодатни теми за Иран, не си пъхай тука кривото носле. Ако имаше малко израелска кръв, щеше поне да се научиш да смяташ.
Ми те и Украйна загубиха 20% от територията си. Дет се вика , фитка.