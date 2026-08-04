"Надявам се от утре да са в абстиненция". МВР разби лаборатория за производство на фентанил

Лаборатория за производство на фентанил е разбита при акция на ГДБОП. Според МВР това основното депо за снабдяване с опасния наркотик в цялата страна. Смята се, че там са произвеждани от 6 до 10 килограма дневно, което е цялото потребление у нас.

Лабораторията се намира в столичния квартал "Факултето". На място са арестувани трима мъже и са открити около 6 килограма фентанил, както и голямо количество прекурсори за производство. Други четирима са арестувани за съпричастност към групата, като се смята, че те са участвали повече в разпространието, отколкото в производството.

"Силно се надявам, ако анализът на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на фентанил и всички наркозависими, които използват, да се намират в абстиненция", коментира главният секретар на МВР Любомир Николов.

Произведено в България

Това е първият официално документиран случай на производство на фентанил у нас. От МВР са започнали работа по въпросната група през април. Заподозрените са следени, а за да се потвърди, че количествата идват от тях са направени серия от т.нар. контролни сделки, т.е. покупка на наркотик и изследването му.

Досега полицията четири пъти е задържала количества, произведени от тази лаборатория, твърди Николов. Продуктът е с висока чистота и силно токсичен.

"След като отиде до разпространителите на ниски нива се разрежда и става с по-ниско качество, но все по-токсично", заяви главният секретар.

Арестуваните са криминално проявени за наркотици и са на възраст от 42 до 53 години. Според Николов те са работили при изключителна конспиративност, не са демонстрирали висок стандарт на живот и са избягвали да привличат внимание.

"Не сме залавяли никакви количества, които влизат и излизат от страната, което е релевантно с нашия анализ, че производството се извършва на територията на България, надявам се само тук

Рецепта от интернет

По информация от разследването лабораторията е била оборудвана с високотехнологична техника. Заради риска от опасни химически изпарения операцията се провежда при засилени мерки за сигурност.

Районът е отцепен, а служителите на ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място са разположени и екипи на Спешна помощ, които да реагират при необходимост.

От видео, публикувано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се вижда, че полицаите, извършили арестите, са с противогази.

Фентанилът е изключително опасен и смъртоносен наркотик, който може да нанесе увреждания и при вдишване. Често се използва като добавка към други наркотици с цел засилване на действието им. Проблемът е, че наркозависимите често не знаят за това и опасността от предозиране е голяма.

Фентанилът се произвежда изцяло в лабораторни условия от т.нар. "готвачи". Прекуросорите, т.е. изходните суровини обикновено са легални, но под строг надзор в различните държави. Смята се, че най-големият производител на такива прекурсори е Китай.

Мрежата от дилъри е била в цялата страна, твърди Николов. С производството се е занимавал основно един от задържаните в лабораторията като полицията смята, че той се е научил от мобилно приложение.

Засега не е ясно откъде е било снабдяването с прекурсори. От МВР обаче твърдят, че всичко намерено в помещенията във "Факултето" се използва са производство на фентанил.