"Надявам се от утре да са в абстиненция". МВР разби лаборатория за производство на фентанил

Лаборатория за производство на фентанил е разбита при акция на ГДБОП. Според МВР това основното депо за снабдяване с опасния наркотик в цялата страна. Смята се, че там са произвеждани от 6 до 10 килограма дневно, което е цялото потребление у нас.
Лабораторията се намира в столичния квартал "Факултето". На място са арестувани трима мъже и са открити около 6 килограма фентанил, както и голямо количество прекурсори за производство. Други четирима са арестувани за съпричастност към групата, като се смята, че те са участвали повече в разпространието, отколкото в производството.
"Силно се надявам, ако анализът на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на фентанил и всички наркозависими, които използват, да се намират в абстиненция", коментира главният секретар на МВР Любомир Николов.
Произведено в България
Това е първият официално документиран случай на производство на фентанил у нас. От МВР са започнали работа по въпросната група през април. Заподозрените са следени, а за да се потвърди, че количествата идват от тях са направени серия от т.нар. контролни сделки, т.е. покупка на наркотик и изследването му.
Досега полицията четири пъти е задържала количества, произведени от тази лаборатория, твърди Николов. Продуктът е с висока чистота и силно токсичен.
"След като отиде до разпространителите на ниски нива се разрежда и става с по-ниско качество, но все по-токсично", заяви главният секретар.
Арестуваните са криминално проявени за наркотици и са на възраст от 42 до 53 години. Според Николов те са работили при изключителна конспиративност, не са демонстрирали висок стандарт на живот и са избягвали да привличат внимание.
"Не сме залавяли никакви количества, които влизат и излизат от страната, което е релевантно с нашия анализ, че производството се извършва на територията на България, надявам се само тук
Рецепта от интернет
По информация от разследването лабораторията е била оборудвана с високотехнологична техника. Заради риска от опасни химически изпарения операцията се провежда при засилени мерки за сигурност.
Районът е отцепен, а служителите на ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място са разположени и екипи на Спешна помощ, които да реагират при необходимост.
От видео, публикувано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се вижда, че полицаите, извършили арестите, са с противогази.
Фентанилът е изключително опасен и смъртоносен наркотик, който може да нанесе увреждания и при вдишване. Често се използва като добавка към други наркотици с цел засилване на действието им. Проблемът е, че наркозависимите често не знаят за това и опасността от предозиране е голяма.
Фентанилът се произвежда изцяло в лабораторни условия от т.нар. "готвачи". Прекуросорите, т.е. изходните суровини обикновено са легални, но под строг надзор в различните държави. Смята се, че най-големият производител на такива прекурсори е Китай.
Мрежата от дилъри е била в цялата страна, твърди Николов. С производството се е занимавал основно един от задържаните в лабораторията като полицията смята, че той се е научил от мобилно приложение.
Засега не е ясно откъде е било снабдяването с прекурсори. От МВР обаче твърдят, че всичко намерено в помещенията във "Факултето" се използва са производство на фентанил.
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8 коментара
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Добра акция на МВР, да продължават в същия дух
Надявал се той... Ушeв, yмpu на метадон!
Бойко тия не ги познава.
Естествено, че не са братята мангасарян, а някой, който си е разположил "техниката" на тяхна територия
Неграмотните роми произвеждат фентанил!!! Има ли наивници да повярват в тази история? Някой безимотен ще опере пешкира, а истинските организатори пак няма да излязат на светло.