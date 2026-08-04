Заради високите температури: Ограничава се движението на камиони над 20 тона по магистралите

Движението на камиони над 20 тона ще бъде временно ограничавано между 13:00 и 21:00 часа от днес до 6 август.
Това ще важи за магистралите "Тракия", "Струма", "Марица", "Европа" и "Хемус", както и за участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Причината за ограничението са очакваните високи температури над 35 градуса, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Областните пътни управления ще следят метеорологичните прогнози и при температура на въздуха над 35 градуса ще въвеждат временна организация на движението, съгласувана с "Пътна полиция".
Ограничението ще важи за тежкотоварните автомобили над 20 тона по цялата дължина на автомагистралите "Тракия", "Струма", "Марица" и "Европа", както и за участъци от автомагистрала "Хемус" на територията на областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна.
Временни ограничения ще бъдат въвеждани и по участъци от първокласните пътища I-1 Видин – Враца, I-2 Русе – Варна, I-3 Бяла – Ботевград, I-4 Коритна – Шумен, I-5 Русе – Маказа, I-6 София – Бургас (Подбалканския път) и I-7 Силистра – Шумен, както и по второкласните пътища II-55 Дебелец – Гурково – Нова Загора и II-66 Стара Загора – Чирпан, както и по третокласния път III-663 Чирпан – Целина.
От ограничението са изключени камионите, превозващи бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари.
От АПИ посочват, че мярката цели да се намали рискът от деформации на пътната настилка при високите температури и да се гарантира безопасността на движението.
От пътната агенция призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не използват аварийните ленти на автомагистралите за по-бързо придвижване, тъй като това възпрепятства преминаването на автомобилите със специален режим на движение при инциденти.
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде жълт код за горещо време в 20 области на страната за днес. Предупреждението е в сила за областите Варна, Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Ямбол и Сливен.
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