Тръмп: Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни.

По думите му Техеран има последен шанс да сключи сделка, предаде Ройтерс.

"Мисля, че може би ще постигнем нещо, но искам да им дам всеки възможен последен шанс преди обезглавяването", каза той и повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Иран.

По-рано Иран заяви, че не се водят преговори, Тръмп остро разкритикува по думите му "невероятно лицемерното" ръководство на Иран.

В отговор на репортерски въпрос за състоянието на преговорите президентът на САШ заяви, че "те се водят и в момента", и добави, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, наред с други страни.

"Това е последният им шанс да подпишат добър документ", каза той, визирайки Иран.

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан каза, че Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната.