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Тръмп: Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение

14 коментара
Снимка: ЕПА/БГНЕС, архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни.

По думите му Техеран има последен шанс да сключи сделка, предаде Ройтерс.

"Мисля, че може би ще постигнем нещо, но искам да им дам всеки възможен последен шанс преди обезглавяването", каза той и повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Иран.

По-рано Иран заяви, че не се водят преговори, Тръмп остро разкритикува по думите му "невероятно лицемерното" ръководство на Иран.

В отговор на репортерски въпрос за състоянието на преговорите президентът на САШ заяви, че "те се водят и в момента", и добави, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, наред с други страни.

"Това е последният им шанс да подпишат добър документ", каза той, визирайки Иран.

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан каза, че Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната.

Ключови думи

Иран Доналд Тръмп война
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14 коментара

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  1. DJ Mullar
    #14
    Отговор на коментар #13

    И всичко това е в 10000000% ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРИЯ, която е на Портата между Европа и Близкия Изток, Стратев!?.. П.п. ами ако падне Украйна, и там сме на Кръстопътя между Европа и Русия..

  2. DJ Mullar
    #13
    Отговор на коментар #7

    И като добавиш към това, че този път Хормуз ще бъде затворен за най малко 6 месеца на 100%, Нефта от Саудитска Арабия, Кувейт, Дубай.. ще е на 0% износ.. Добави и Хутите в Червено Море.. Потенциална нова ИДИЛ ИСИС или Обединяване на Ислямския Свят.. Последствията за Глобалната Икономика с рухването на Американските борси ще са КАТАСТРОФАЛНИ! Та хайде заради Военопрестъпника Кръволак Шейтаняху да запалиш Света, а Стратев!? П.п. възможна Опция за използване на Ядрено Оръжие срещу Иран, ще развърже ръцете на Путин да използва Тактическо в Украйна.. Всичко това заради.. Шейтаняху1? Това ще е с БОНУС, КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ!..

  3. DJ Mullar
    #12

    Финансови и икономически последициОгромни разходи: Преките военни разходи на САЩ са около 141–168 милиарда тогавашни долара. Преизчислена спрямо инфлацията, общата икономическа тежест днес надхвърля 1,5 трилиона долара (включително ветерански пенсии, здравеопазване и лихви).Икономически шок: Войната предизвиква сериозна инфлация в САЩ през 70-те години и принуждава администрацията да съкрати разходите за важни вътрешни социални програми.

  4. DJ Mullar
    #11
    Отговор на коментар #10

    Над 58 200 американски войници и до 3,8 милиона виетнамци губят живота си във Виентамската война (1955–1975 г.), която се превръща в най-голямото политическо и военно поражение на САЩ през XX век.Кратката обща равносметка на този исторически конфликт изглежда така:Човешка цена и психически последствияВоенни жертви: САЩ губят 58 220 военнослужещи. Местните жертви (военни и цивилни от Северен и Южен Виетнам, Лаос и Камбоджа) се оценяват на милиони.„Виетнамският синдром“: Това е конфликтът, който официално

  5. DJ Mullar
    #10
    Отговор на коментар #9

    Над 30 000 активни военнослужещи и ветерани от конфликтите след 11 септември 2001 г. са отнели сами живота си, което е над четири пъти повече от броя на загиналите в реални бойни действия за същия период.Пълната равносметка от дългогодишните войни на САЩ (главно в Афганистан и Ирак), допълнена с тази критична хуманитарна криза, изглежда така:Човешка цена и психическо здравеСамоубийства след служба: Мащабни проучвания (като проекта Costs of War на Университета „Браун“) показват, че около 30 177 ветерани

  6. DJ Mullar
    #9
    Отговор на коментар #7

    Равносметката на войните на САЩ (предимно дългогодишните кампании в Близкия изток и Афганистан) показва огромна човешка цена, трилиони долари разходи и дълбока промяна в глобалната сигурност.Човешки жертви и пострадалиЗагинали военнослужещи: Над 7 000 американски войници губят живота си в операциите след 11 септември 2001 г. в Ирак и Афганистан.Цивилни жертви: Стотици хиляди местни жители загиват пряко от бойните действия, а милиони са принудени да напуснат домовете си и да се превърнат в бежанци.Ранени

  7. DJ Mullar
    #8
    Отговор на коментар #7

    Както във Виетнам или като в Афганистан? Че като гледам и днешен Ирак и там май.. И ти Защо толкова си нахъсън срещу Иран, какво са ти направили? Да не са ударили Пърл Харбър?

  8. Jordan Stavrev
    #7

    Оранжевия наистина превърна САЩ в жалка карикатура на самите себе си. Тъжно е за гледане. Крайно време е Нетаняху отново да вземе нещата в свои ръце, да мобилизира де що читав републиканец е останал в Сената и Конгреса, и да притиснат Оранжевия да си изпълни заканите - масирани удари от въздуха по седалището и инфраструктурата на режима на аятоласите, дебаркиране на GIs на иранска земя по крайбрежието на Ормузкия проток, а пък Мосад да продължи да отстрелва поединично водещи фигури от режима на ислямските фанатици. Пък току-виж и свободолюбивият ирански народ отново се събуди, набере кураж и се надигне срещу ислямисткия терористичен режим…

  9. Динчев
    #6

    Щял да обезглавява?! Плямпало! Казва първата дума, която му дойде на ПЛЮВАЛНИКА...

  10. Каменица
    #5
    Отговор на коментар #4

    А пък пymkuн и преди това пак не беше забавен.

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