За 6 месеца чуждите туристи в Турция похарчили близо 6 млрд. долара за храна и напитки

Чуждестранните туристи, посетили Турция през първите шест месеца на 2026 г., са похарчили близо 6 милиарда долара за храна и напитки, което превръща изхранването в най-голямата категория разходи за туризъм в страната.
Това показват данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ), цитирани от сайта "Тюркийе тудей".
Според ТЮРКСТАТ в периода януари – юни разходите за изхранване, които туристите в Турция са направили, са надхвърлили 5.9 милиарда долара, отбелязвайки ръст от около 9 процента спрямо отчетените през 2025 г. разходи от 5.43 милиарда долара.
През същия период Турция е генерирала общо 25.75 милиарда долара приходи от туризъм, като след изхранването най-голям дял от разходите на туристите са отишли за дрехи и обувки – малко над 2.2 милиарда долара.
На челните позиции се нареждат още разходите за култура и развлечение (малко под 1 милиард долара), за сувенири (890.2 милиона долара), както и тези за спортни и образователни дейности (249 милиона долара).
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5 коментара
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Пиша като един от тези туристи. За българите в Турция отдавна не е скъпо. Входните такси са увеличени, но другото е на съвсем поносими цени. Нощувка за двама със закуски за общо 53 евро в София кога и къде? При това на 200-300 метра от баш центъра. По ресторанти, магазинчета и сергии раздават подаръчета и всякакви бонуси за това, че си ги избрал. Много добра храна и много добро обслужване.
През отчетния период турските граждани са престанали да обикалят магазините, като така са улеснили контролните органи в преброянането на стоките и отчитането на печалбите?!
България също беше на светлинни години от нас, евро я унищожи.
6 милиарда на 80+ милиона държава много ли ти се струват? В България приходите от туризъм за първото полугодие на миналата година са 4,25млрд. В статията пише, че общите в Турция са 25. Преди 20 години Турция беше на светлинни години от нас, ердо я унищожи. Преди 20 години Унгария беше на светлинни години от нас, орбан я унищожи. Такива като теб теглят най-тежко. Понеже чеп за зеле не става от вас и чакате някой да ви оправи. Оправят ви, но по оня начин.
А нашите бандитмени гледат отстрани.