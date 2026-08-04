Министър Керязов смени ръководството и на "Сердика спортни имоти"

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов смени ръководството и на третото държавно дружество, стопанисващо спортни имоти. След като вече бяха сменени директорите на Националната спортна база и "Академика 2011", от дни и "Сердика спортни имоти" вече има ново временно ръководство.

С решение на спортния министър от 6 юли ръководството на държавното дружество е освободено, а на негово място е назначен нов временен Съвет на директорите. Той ще бъде начело на "Сердика спортни имоти" до провеждането на нов конкурс, който трябва да бъде обявен най-късно до шест месеца.

Ръководството напускат назначените преди няколко месеца от служебния спортен министър Димитър Илиев Николай Стайков и Стефан Радев. "Сердика спортни имоти" напуска и бащата на баскетболиста Александър Везенков – Сашко Везенков. Той беше назначен в ръководството през лятото на 2024 г. от служебния спортен министър Георги Глушков и запази поста си и при Илиев. Сега обаче е отстранен.

Временно в Съвета на директорите на дружеството влизат 66-годишният Борислав Никифоров Славов, който ще бъде и изпълнителен директор, както и 53-годишните Георги Михайлов Михайлов и Николай Иванов Иванчев. За Славов и Михайлов няма много публична информация.

Доскоро Славов е бил собственик и управител на консултантска фирма в сферата на маркетинга и продажбите, но в края на юни е прехвърлил собствеността на своята съпруга. До средата на юни е бил съдружник и в друга фирма, но отново прехвърля дяловете си на своята съпруга. За Георги Михайлов няма информация в Търговския регистър.

Николай Иванчев е част от ръководството на волейболния и баскетболния отбор на Ботевград. Председател на управителния съвет на баскетболен клуб "Балкан", от който е част и Иванчев, е Сашко Везенков.

Иванчев е и основател на фирмата "Бизнестак" и има дялове в различни фирми. Има седемгодишен опит и като служител във финансовото министерство между 1998 и 2007 г.

"Сердика спортни имоти" е дружеството, стопанисващо всички бивши имоти на ЦСКА, както и плувния комплекс "Червено знаме". Дружеството стопанисваше и стадион "Българска армия" и базата на клуба в Панчарево преди те да бъдат апортирани в смесеното частно-държавно дружество Спортни имоти "Българска армия", в което инвеститорът и държавата имат равни дялове.

Промяната в ръководството е вписана в Търговския регистър преди седмица – на 28 юли. С тази промяна Енчо Керязов смени ръководствата на всички държавни дружества, стопанисващи спортни имоти.

Още в началото на юни министърът даде заявка, че ще смени ръководствата на дружествата, след като обяви, че за последната година те са натрупали общи загуби от 9 млн. лв.

В началото на юли нови директори бяха назначени в Националната спортна база и "Академика 2011".

Изненадващо бившият дългогодишен шеф на Националната спортна база Пламен Манолов беше назначен начело на ВиК холдинга само дни, след като Керязов го отстрани от предишния пост.

Манолов управлява държавната компания, която стопанисва всички големи спортни бази, в продължение на десетилетие, като натрупаната загуба на НСБ достигна 30 млн. лв.

Междувременно Керязов смени и част от ръководството на спортния тотализатор.

Със смяната на директорите на "Сердика спортни имоти" свършва списъкът с дружества, за които Енчо Керязов беше обявил, че е възможна смяна в управлението.