България с 6 атлети на европейския шампионат в Бирмингам

България ще бъде представена само от 6 атлети - двама мъже и четири жени, на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Великобритания, от 10 до 16 август. Това съобщиха от Българска федерация по лека атлетика.
Исторически погледнато това е един от най-малките отбори в историята на българската лека атлетика. Толкова състезатели страната ни изпрати и на Европейския шампионат през 2022 г. в Мюнхен. За разлика от преди четири години, когато атлетите ни не успяха да завоюват нито едно отличие, този път надеждите за медал са свързани с Божидар Саръбоюков, чийто резултат през този сезон в дългия скок е третият най-добър в света.
Шансове да скачат на финала имат Габриела Петрова и Александра Начева в тройния скок, които постигнаха резултати над 14.30 метра.
В спринта на 100 м ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 м - Кристен Радуканова. За тях ще е успех, ако успеят да преминат през сериите.
Маринела Нинева за втори път ще бяха маратон на Европейското първенство, след дебюта ѝ преди четири години в Мюнхен.
Дълъг скок
Начело на българския отбор е Божидар Саръбоюков, който прави силен сезон на открито. Атлет №1 за 2025 г. постави нов национален рекорд на дълъг скок на открито от 8.49 метра на турнира "Йорданка Аризанова" в Пловдив на 14 юли. Така той подобри рекорда на Ивайло Младенов от 8.33 метра от преди повече от три десетилетия - поставен през 1995 г.
Постижението му го изкачи та трета позиция в световната ранглиста. Водач е двукратният олимпийски и световен първенец Милтиадис Тентоглу (Гърция) с 8.66 метра, следван от Симон Ехамер (Швейцария) с 8.51 метра.
В Бирмингам талантът от Харманли излиза на пистата с една цел да се пребори за европейската титла на открито и да затвърди позицията си сред световния елит.
В четирите си участия този сезон в турнири от Диамантената лига, той записа историческо първо място за мъжете ни с 8.26 м в Рим, второ с 8.07 метра в Шанхай, трето с 8.29 метра в Сямън, а в Монако остана четвърти с 8.36 метра.
Троен скок жени
Две атлетки - Габриела Петрова и Александра Начева, ще гонят най малкото финал в тройния скок при жените.
34-годишната ветеранка Габриела Петрова спечели републиканското първенство в София, като постигна най-добрия си резултат за сезона от 14.37 метра. Нейното върхово постижение от 14.66 метра е от 2015 г., поставено на Световното първенство в Пекин. Състезаващата се за "Локомотив" Пловдив атлетка заяви, че целта ѝ е влизане във финалната осмица в Бирмингам.
Александра Начева прави успешно завръщане в сектора за троен скок след тежка контузия
Александра Начева е другата ни представителка в дисциплината. Тя се завърна в сектора на троен скок тази зима, след като повече от година и половина се възстановяваше от тежкото счупване на глезена си преди Олимпиадата в Париж. Бившата световна шампионка за девойко до 20 години от Темпере'2018 записа 14.35 метра на 11 юли на турнир в Истанбул и така покри норматива за Европейското първенство.
Добрата новина за тях е, че първите шест в световната ранглиста не са от Европа. Първите три - Теа Лафонд (Доминикана), Давислейди Веласко (Куба) и Леянис Ернандес (Куба) вече преодоляха границата от 15 метра.
Първа от европейките в световната ранглиста тозди сезон, под №7 за момента, е румънката Диана Ана Мария Йон с 14.56 метра. Конкуренцията в Европа в дисциплината е много изравнена, което дава шанс на българките да мечтаят дори за влизане в битката за медалите.
Спринт
Само на 21 години Христо Илиев заминава за Бирмингам с амбицията да се докаже на 100 метра на голямо първенство. Той започна много силно сезона, записвайки 10:05 секунди на турнира "Дромия" в гръцката столица Атина на 13 юни, но с попътен вятър над допустимото от 3.2 м/сек при разрешени 2 м/сек. След това стана балакански първенец с 10:25 секунди във Волос. Върховото му постижение за тази година е 10:22 секунди от края на май. На републиканското първенство в края на юли той постигна 10:36 секунди, но при насрещен вятър от 1 м/сек.
Най-атрактивната дисциплина в леката атлетика в световен мащаб е доминирана от представителите на САЩ и Ямайка, които редовно слизат под 9.90 секунди през тази година. В Европа лидер е олимпийският шампион от Токио Марсел Джейкъбс (Италия) с 9:96 секунди. Шансовете на Христо Илиев да попадне сред финалистите изглеждат илюзорни, но ще е успех, ако стигне до полуфинал.
Дебют на голямо първенство ще направи и Кристен Радуканова на 200 метра. Нейното върхово постижение този сезон е 24.21 секунди, с които спечели златния медал на националното първенство в края на юли. Най-доброто ѝ постижение този сезон е 23.55 секунди, постигнато на турнир в Габрово.
Любопитен факт е, че майката на Кристен - Златка Георгиева, една от елитните ни атлетки от близкото минало, също прави своя дебют на голямата сцена в Бирмингам през далечната 1987 г. на европейско първенство за юноши и девойки на 200 м. Засега 26 годишната атлетка ѝ дъщеря не успява да подобри най-добрият резултат на майка си в дисциплината от 23.04 секунди, с който печели трето място на Универсиадата в японския град Фукуока през 1995 г.
Маратон
За втори път на Европейско първенство ще участва Маринела Нинева в маратонското бягане на 42.195 км. През май тази година тя спечели маратона във Варна с време 2:42:09 часа, като успя да победи кенийските бегачки Гладис Кипротич и Роуз Джепчумба. Нейният личен рекорд в дисциплината е 2:41:02 часа.
При дебюта си на шампионата на Стария континет в Мюнхен през 2022 г. Маринела Нинева завърши на 45 място в маратона с време 2:45:40 часа.
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