САЩ са изразходвали в Иран голяма част от високоточните си далекобойни ракети

Американската армия е изчерпала значителна част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на петмесечната война с Иран, твърдят източници на Ройтерс. Според информацията става дума за едни от най-важните оръжия в арсенала на Съединените щати, използвани и във войната в Украйна.

Американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на конфликта с Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на четирима информирани източници.

По данни на агенцията най-сериозно са засегнати запасите от ракетите ATACMS и по-новите Precision Strike Missile. Двама от източниците твърдят, че на практика почти всички налични количества от тези системи са били използвани. Това са едни от най-ценните оръжия в американския арсенал, тъй като позволяват нанасяне на прецизни удари на голямо разстояние.

Ракетите ATACMS изиграха ключова роля и във войната в Украйна, като дадоха възможност на Киев да атакува цели дълбоко в руска територия. Тяхната наследничка Precision Strike Missile разполага с още по-голям обсег и постепенно трябва да ги замени. Военни анализатори отбелязват, че подобни ракети биха били от решаващо значение и при евентуален конфликт с Китай. Според един от източниците американското Централно командване е успяло частично да възстанови запасите си чрез прехвърляне на оръжия от други региони по света. От Белия дом отхвърлиха опасенията.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати разполагат с повече боеприпаси от която и да е друга държава и че американската отбранителна индустрия в момента произвежда рекордни количества въоръжение.