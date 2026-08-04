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САЩ са изразходвали в Иран голяма част от високоточните си далекобойни ракети

7 коментара
Снимката е илюстративна
Американската армия е изчерпала значителна част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на петмесечната война с Иран, твърдят източници на Ройтерс. Според информацията става дума за едни от най-важните оръжия в арсенала на Съединените щати, използвани и във войната в Украйна.
 
Американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на конфликта с Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на четирима информирани източници.
 
По данни на агенцията най-сериозно са засегнати запасите от ракетите ATACMS и по-новите Precision Strike Missile. Двама от източниците твърдят, че на практика почти всички налични количества от тези системи са били използвани. Това са едни от най-ценните оръжия в американския арсенал, тъй като позволяват нанасяне на прецизни удари на голямо разстояние.
 
Ракетите ATACMS изиграха ключова роля и във войната в Украйна, като дадоха възможност на Киев да атакува цели дълбоко в руска територия. Тяхната наследничка Precision Strike Missile разполага с още по-голям обсег и постепенно трябва да ги замени. Военни анализатори отбелязват, че подобни ракети биха били от решаващо значение и при евентуален конфликт с Китай. Според един от източниците американското Централно командване е успяло частично да възстанови запасите си чрез прехвърляне на оръжия от други региони по света. От Белия дом отхвърлиха опасенията.
 
Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати разполагат с повече боеприпаси от която и да е друга държава и че американската отбранителна индустрия в момента произвежда рекордни количества въоръжение.

Ключови думи

САЩ Тръмп ракети Иран
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7 коментара

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  1. taraleg
    #7

    Традицията им, да лукават.

  2. Подобрител
    #6

    Затварят си посолствата в Япония и Канада за да спестяват от разходи. Давайте още на 00крайна. Слава на Русия

  3. DJ Mullar
    #5
    Отговор на коментар #4

    CSIS: 2. Оголена противовъздушна отбрана в АзияЛипса на прехващачи: Спадът на резервите от Patriot и THAAD до критични нива ограничава възможността на САЩ да защити своите бази в Гуам и Окинава, както и съюзниците си (Япония, Южна Корея, Тайван) при внезапен масиран ракетен удар от Китай или Северна Корея.Претоварване на геометрията на отбрана: Анализаторите от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) подчертават, че Китай притежава много по-голям ракетен арсенал от Иран, а САЩ

  4. DJ Mullar
    #4
    Отговор на коментар #3

    CSIS: Мащабното изразходване на прецизни оръжия във войната с Иран създава „прозорец на уязвимост“ за САЩ в Тихоокеанския басейн, тъй като същите тези системи са гръбнакът на американската стратегия за възпиране на Китай около Тайван.Ето как се отразява този недостиг на американските планове в Пацифика:1. Критичен дефицит на възпиращи средства срещу КитайЗагуба на предимство от дистанция: Изчерпването на ATACMS и PrSM лишава американската армия от възможността да поразява китайски кораби и наземни

  5. DJ Mullar
    #3

    Неквартален Ройтерс: Във войната с Иран САЩ са изразходвали „почти всички“ си наземни далекобойни високоточни ракети ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM), както и близо половината от глобалния си запас от крилати ракети Tomahawk.Състояние на запасите според данни от анализатори и източнициATACMS и PrSM: Използвани са практически всички налични количества от тези ключови наземни системи.Крилати ракети Tomahawk: Изразходвани са малко под половината от общите световни запаси на американския флот.Противовъздушни прехващачи (по данни на CSIS):Използвани са около 65% от ракетите за системите Patriot.Изстреляни са над 50% от прехващачите за системата THAAD.

  6. DJ Mullar
    #2

    Упс..

  7. Libertarian
    #1

    Информация от квартал ната агенция за тъпи булгаристанци. Засекретената Информация никой не може да знае !

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