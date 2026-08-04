САЩ са изразходвали в Иран голяма част от високоточните си далекобойни ракети

Американската армия е изчерпала значителна част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на петмесечната война с Иран, твърдят източници на Ройтерс. Според информацията става дума за едни от най-важните оръжия в арсенала на Съединените щати, използвани и във войната в Украйна.
Американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на конфликта с Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на четирима информирани източници.
По данни на агенцията най-сериозно са засегнати запасите от ракетите ATACMS и по-новите Precision Strike Missile. Двама от източниците твърдят, че на практика почти всички налични количества от тези системи са били използвани. Това са едни от най-ценните оръжия в американския арсенал, тъй като позволяват нанасяне на прецизни удари на голямо разстояние.
Ракетите ATACMS изиграха ключова роля и във войната в Украйна, като дадоха възможност на Киев да атакува цели дълбоко в руска територия. Тяхната наследничка Precision Strike Missile разполага с още по-голям обсег и постепенно трябва да ги замени. Военни анализатори отбелязват, че подобни ракети биха били от решаващо значение и при евентуален конфликт с Китай. Според един от източниците американското Централно командване е успяло частично да възстанови запасите си чрез прехвърляне на оръжия от други региони по света. От Белия дом отхвърлиха опасенията.
Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати разполагат с повече боеприпаси от която и да е друга държава и че американската отбранителна индустрия в момента произвежда рекордни количества въоръжение.
CSIS: 2. Оголена противовъздушна отбрана в АзияЛипса на прехващачи: Спадът на резервите от Patriot и THAAD до критични нива ограничава възможността на САЩ да защити своите бази в Гуам и Окинава, както и съюзниците си (Япония, Южна Корея, Тайван) при внезапен масиран ракетен удар от Китай или Северна Корея.Претоварване на геометрията на отбрана: Анализаторите от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) подчертават, че Китай притежава много по-голям ракетен арсенал от Иран, а САЩ … вече влизат в този регион с изтънели запаси.3. Дългогодишен период за възстановяванеСпоред оценките на CSIS, дори при максимално натоварване на американската отбранителна индустрия, времето за попълване на складовете до предвоенните нива е огромно:Ракети Tomahawk: Необходими са между 4 и 5 години за възстановяване.Системи Patriot и THAAD: Ще отнеме 3 или повече години за запълване на дефицита.Ракети PrSM: Възстановяването ще отнеме до година, но тъй като това е нова система, масовото производство е планирано чак за 2027 г.4. Политически мерки и промяна на стратегиятаДипломатическа пауза: Настоящият натиск върху Белия дом да търси дипломатическо решение с Иран се дължи до голяма степен на тайните доклади от Пентагона, Настоящият натиск върху Белия дом да търси дипломатическо решение с Иран се дължи до голяма степен на тайните доклади от Пентагона, че армията не може да поддържа интензивни удари, без да застраши боеспособността си в Пацифика.Рекорден бюджет: Администрацията на Доналд Тръмп залага драстично увеличение (близо 44%) на разходите за боеприпаси в проектобюджета за 2027 г. ($95 милиарда за отбрана), с цел спешно финансиране на нови заводи за ракети.
CSIS: Мащабното изразходване на прецизни оръжия във войната с Иран създава „прозорец на уязвимост“ за САЩ в Тихоокеанския басейн, тъй като същите тези системи са гръбнакът на американската стратегия за възпиране на Китай около Тайван.Ето как се отразява този недостиг на американските планове в Пацифика:1. Критичен дефицит на възпиращи средства срещу КитайЗагуба на предимство от дистанция: Изчерпването на ATACMS и PrSM лишава американската армия от възможността да поразява китайски кораби и наземни … обекти от безопасно разстояние.По-рискови операции: При евентуален конфликт с Китай, Пентагонът ще бъде принуден да разчита на пилотирани самолети и по-евтини бомби с малък обсег (като JDAM), което рязко увеличава риска от загуба на пилоти срещу силната китайска ПВО.
Неквартален Ройтерс: Във войната с Иран САЩ са изразходвали „почти всички“ си наземни далекобойни високоточни ракети ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM), както и близо половината от глобалния си запас от крилати ракети Tomahawk.Състояние на запасите според данни от анализатори и източнициATACMS и PrSM: Използвани са практически всички налични количества от тези ключови наземни системи.Крилати ракети Tomahawk: Изразходвани са малко под половината от общите световни запаси на американския флот.Противовъздушни прехващачи (по данни на CSIS):Използвани са около 65% от ракетите за системите Patriot.Изстреляни са над 50% от прехващачите за системата THAAD.
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CSIS: 2. Оголена противовъздушна отбрана в АзияЛипса на прехващачи: Спадът на резервите от Patriot и THAAD до критични нива ограничава възможността на САЩ да защити своите бази в Гуам и Окинава, както и съюзниците си (Япония, Южна Корея, Тайван) при внезапен масиран ракетен удар от Китай или Северна Корея.Претоварване на геометрията на отбрана: Анализаторите от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) подчертават, че Китай притежава много по-голям ракетен арсенал от Иран, а САЩ …
вече влизат в този регион с изтънели запаси.3. Дългогодишен период за възстановяванеСпоред оценките на CSIS, дори при максимално натоварване на американската отбранителна индустрия, времето за попълване на складовете до предвоенните нива е огромно:Ракети Tomahawk: Необходими са между 4 и 5 години за възстановяване.Системи Patriot и THAAD: Ще отнеме 3 или повече години за запълване на дефицита.Ракети PrSM: Възстановяването ще отнеме до година, но тъй като това е нова система, масовото производство е планирано чак за 2027 г.4. Политически мерки и промяна на стратегиятаДипломатическа пауза: Настоящият натиск върху Белия дом да търси дипломатическо решение с Иран се дължи до голяма степен на тайните доклади от Пентагона, Настоящият натиск върху Белия дом да търси дипломатическо решение с Иран се дължи до голяма степен на тайните доклади от Пентагона, че армията не може да поддържа интензивни удари, без да застраши боеспособността си в Пацифика.Рекорден бюджет: Администрацията на Доналд Тръмп залага драстично увеличение (близо 44%) на разходите за боеприпаси в проектобюджета за 2027 г. ($95 милиарда за отбрана), с цел спешно финансиране на нови заводи за ракети.
CSIS: Мащабното изразходване на прецизни оръжия във войната с Иран създава „прозорец на уязвимост“ за САЩ в Тихоокеанския басейн, тъй като същите тези системи са гръбнакът на американската стратегия за възпиране на Китай около Тайван.Ето как се отразява този недостиг на американските планове в Пацифика:1. Критичен дефицит на възпиращи средства срещу КитайЗагуба на предимство от дистанция: Изчерпването на ATACMS и PrSM лишава американската армия от възможността да поразява китайски кораби и наземни …
обекти от безопасно разстояние.По-рискови операции: При евентуален конфликт с Китай, Пентагонът ще бъде принуден да разчита на пилотирани самолети и по-евтини бомби с малък обсег (като JDAM), което рязко увеличава риска от загуба на пилоти срещу силната китайска ПВО.
Неквартален Ройтерс: Във войната с Иран САЩ са изразходвали „почти всички“ си наземни далекобойни високоточни ракети ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM), както и близо половината от глобалния си запас от крилати ракети Tomahawk.Състояние на запасите според данни от анализатори и източнициATACMS и PrSM: Използвани са практически всички налични количества от тези ключови наземни системи.Крилати ракети Tomahawk: Изразходвани са малко под половината от общите световни запаси на американския флот.Противовъздушни прехващачи (по данни на CSIS):Използвани са около 65% от ракетите за системите Patriot.Изстреляни са над 50% от прехващачите за системата THAAD.
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