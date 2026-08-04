ДБ питат OFAC, прокуратурата и ДАНС във връзка с информацията на BIRD за Бойко Борисов и Васил Божков

От "Демократична България" (ДБ) са изпратили запитване до Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ – OFAC, във връзка с публикуван от разследващия сайт BIRD документ, съобщиха във вторник от коалицията.

Въпросният документ е отговор на OFAC по искане на Васил Божков за произнасяне на съда. В този отговор е описана фактическата обстановка, довела до санцкиите срещу бизнесмена.

"OFAC установи, а ищецът призна, че е плащал пари на бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на това Борисов и Горанов да фаворизират бизнеса му. Това изцяло попада в дефиницията и общото разбиране за подкуп. Действията на ищеца са били "предлагане" на "сума пари" с цел "убеждаване" на тези правителствени представители "да действат" в "полза" на ищеца", се посочва в документа, който е качен в електронното досие по делото на 31 юли.

Според ДБ българското общество трябва да бъде запознато подробно с казуса, който засяга бивш премиер на страната. Затова ДБ питат смята ли OFAC за установено, въз основа на информацията, изложена в публикувания документ, че "Васил Божков е извършвал плащания към Бойко Борисов в замяна на благоприятно третиране на неговите бизнес интереси. За целите на съответното производство по налагане на санкции".

"Като се има предвид, че OFAC е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон "Магнитски", съгласно Изпълнителна заповед 13818, докато по отношение на Бойко Борисов не е обявена публично съпоставима мярка, може ли OFAC да поясни дали тази разлика произтича от наличните доказателства, от приложимите критерии за налагане на санкции или от други съображения, които могат надлежно да бъдат оповестени", се казва в запитването, цитирано от пресцентъра на ДБ.

От коалицията отправят въпроси и към и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова и към ДАНС: "Предвид настъпилата промяна в публично известните обстоятелства, бихме искали да ни уведомите дали прокуратурата ще извърши незабавна проверка на новооповестената информация и ще прецени необходимостта от възобновяване, допълване или образуване на съответните преписки и досъдебни производства".

ДБ молят също прокуратурата и ДАНС да посочат дали ще бъде извършен цялостен преглед на действията, предприети по предишни сигнали, както и дали ще бъдат изискани по официален ред административната преписка, документите и другата относима информация, с която разполагат OFAC, Министерството на правосъдието и останалите компетентни органи на САЩ.

От коалицията очакват прокуратурата да уточни дали ще използва предвидените механизми за международно правно сътрудничество, за да установи фактическата и доказателствената основа на констатацията, посочена в съдебния документ, включително наличието на финансови данни, документи, свидетелски сведения или друга информация, която би могла да има значение за наказателно производство в България.

Вчера във връзка с публикацията на разследващия сайт, която цитира документ на американската служба OFAC пред Федералния съд на окръг Колумбия по делото, заведено от Васил Божков, съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев призова лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, преди да "обединява дясното", да даде отговорите - без театър, без клетви и без отклоняване на разговора. А ако не може или не иска - да остави политиката и обществото на мира и да се оттегли".

Питаме OFAC дали има нова информация по делото, което Васил Божков води в САЩ, тъй като по него има допълнителни факти, обясни по-късно на брифинг Мирчев. Питаме дали има нещо различно от твърденията на Божков, добави той. Питаме българската прокуратура и ДАНС дали ще се направи проверка, дали ще се възобнови делото, дали вече е изискана от американската страна информация и кога смятат да го направят, за да научи българското общество, продължи още съпредседателят на "Да, България". Има индикации за нова информация и затова изпращаме тези писма, поясни той.

Досега американското правителство не е твърдяло, че е установило, че такъв подкуп е даван, това винаги е било на база твърденията на Божков. Очевидно има нова информация, в тази връзка очакваме управляващите също да реагират, защото борбата с корупицонния модел е затруднена, не виждаме активности, изтъкна още политикът.

ГЕРБ: Опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда

Нека бъдем коректни – публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение. Опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ, заявиха от ГЕРБ-СДС в позиция във Фейсбук по повод запитването на ДБ до OFAC, прокуратурата и ДАНС.

Винаги сме споделяли позицията и сме съдействали обективната истина да бъде изяснена. Ние я знаем, но отново гледаме добре познат сценарий – взема се един процесуален документ, изваждат се изречения и се размахват некоректно в публичното пространство, посочиха от ГЕРБ-СДС.

Няма да позволим ГЕРБ да бъде въвличан в поредната медийна кампания, основана на внушения вместо на факти, допълват от партията. От отговора на OFAC става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции, допълниха от партията.