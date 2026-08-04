След бойкота. Какво се случва с конкурса за главен архитект на София

Може ли отказът на професионалните организации на архитектите да излъчат представители в комисията по подбор на главен архитект на София да осуети конкурса, обявен от Столичната община преди седмица? Отговорът на този въпрос към момента остава неясен.

Конкурсът беше обявен миналата седмица и няколко дни след това последователно първо Съюзът на архитектите в България (САБ), а после и Камарата на архитектите в България (КАБ) обявиха, че няма да изпратят свои хора в комисията, тъй като имат критики към процедурата. Според Закона за устройство на територията в комисията по избор на главен архитект трябва да има представители на двете професионални организации.

"Консултативна и експертна роля"

От общината смятат, че са изпълнили законовите си задължения, като са поканили КАБ и САБ да изпратят свои представители в комисията по подбор. "Освен за излъчване на представител, с поканата си към двете съсловни организации Столична община ги призовава да дадат предложения за въпроси както в теста, така и в интервюто на допуснатите кандидати", отговориха от местната власт на въпроси на Mediapool по казуса.

Оттам не коментираха дали конкурсът може да приключи, ако не се стигне до съгласие с професионалните организации. Казаха само, че към момента основания за прекратяването на процедурата няма.

"Столична община счита, че е важно да бъдат ясно разграничени консултативната и експертната роля на професионалните организации от законово възложените правомощия на органа по назначаването. Законът гарантира участие на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България в процедурата чрез представители в конкурсната комисия, но решенията за откриване, организация и провеждане на конкурса са от компетентността на кмета на общината, който носи и отговорността за своевременното заемане на длъжността", пише в отговорите на местната власт.

Кога може да се прекрати процедурата

Посочва се още, че конкурсът се прекратява при четири хипотези:

когато няма кандидати;

когато никой от кандидатите не отговаря на условията и не бъде допуснат до участие;

когато никой от явилите се кандидати не се представи успешно;

когато органът по назначаването приеме за основателно възражение на кандидат, който не е класиран на първо място.

Не се коментира какво се случва, ако комисията по избора не е попълнена.

Бърза ли се

"Към настоящия момент няма правни основания за прекратяване или отмяна на обявената конкурсна процедура и Столична община продължава действията по нейното провеждане съгласно действащото законодателство", казаха отново от общината. Това преповтаря позицията на местната власт от края на изминалата работна седмица, когато все още имаше публично възражение само от Съюза на архитектите в България.

"Изборът на главен архитект е от ключово значение за развитието на София и Столична община е ангажирана с провеждането на прозрачна, професионална и конкурентна процедура", твърдят от общината. И за пореден път отхвърлят един от основни настроените аргументи на професионалните организации срещу конкурса – обявяването му в разгара на лятото и отпуските. Според местната власт процедурата е пусната сега, за да не остава София "по-дълго от необходимото без титулярен главен архитект".

Столичната община е без титулярен архитект от януари тази година. Преди това през 2024 и 2025 г. също имаше около 8 месеца, в които на поста имаше временно изпълняващ длъжността. И в двата случая кметът Васил Терзиев не бързаше с обявяването на конкурс.

"По отношение на изразените становища относно периода на провеждане на процедурата отбелязваме, че всяко време за провеждане на подобна процедура би могло да бъде предмет на различни оценки. За Столична община по-важният въпрос е София да не остава по-дълго от необходимото без титулярен главен архитект. Предвид значението на длъжността за устройственото развитие на града, инвестиционния процес и работата на администрацията, кметът на Столична община е преценил, че общественият интерес изисква процедурата да бъде проведена без допълнително отлагане и при стриктно спазване на законовите изисквания", коментират сега от местната власт.