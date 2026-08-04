Парите от Брюксел свалиха бюджетния дефицит до 1.7% от БВП

Преведените близо 900 млн. евро от Европейската комисия на България по четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) свалиха бюджетния дефицит с 200 млн. евро на месечна база и към края на юли той възлиза на 2.2 милиарда евро. Това е 1.7 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) показват предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма към юли 2026 г., съобщи Министерството на финансите. За сравнение дефицитът към края на юни беше 1.9 на сто от БВП.

През август обаче се очаква дефицитът да се увеличи значително. Причината е, че в края на месеца приключва изпълнението по ПВУ. България трябва да разплати още над 1.67 милиарда евро по петото финално плащане, показва справка в системата за еврофондовете ИСУН 2020. Към момента от общо 57 етапи и цели са изпълнени едва 10, а до края остава по-малксо от месец. Очакванията са ЕК да възстанови парите през есента, като най-вероятно ще има и санкции, заради неизпълнение на реформи.

До момента страната ни е получила около 4 милиарда евро по ПВУ, което е над две трети от парите възлизащи на 6.17 милиарда евро. "Моята цел е към края на август или през есента, когато явно ще получим парите, да стигнем над 90%. Надявам се и над 95%", каза вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов пред бТВ.

Той предупреди, че по последното плащане може да има санкция от страна на Брюксел, след като Върховният касационен съд не успя да избере свой представител в Антикорупционната комисия и реално тя не може да започне работа. В същото време страната ни беше пред ЕК обещала комисията да заработи до края на юли.

Приходите в бюджета

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към юли 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 26.4 милиарда евро, което е 53.2% от годишните разчети към Закона за държавния бюджет за 2026 г. и с 2.7 млрд. евро (11.3%) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година.

За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо юли 2025 г. с 1.8 млрд. евро (9.3%), и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 1.3 млрд. евро.

Неданъчните приходи са по-ниски с 0.4 млрд. евро спрямо седемте месеца на 2025 г. основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г. Причината е във внесения междинен дивидент през 2025 г., посочват от финансовото министерство.

Разходите в бюджета растат

Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската на България в бюджета на ЕС, към юли 2026 г. са в размер на 28.6 млрд. евро. Това е 50.3% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към юли 2025 г. бяха в размер на 25.9 млрд. евро, посочват от ведомството на Гълъб Донев.

Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са:

увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 1 юли

увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г.

допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г.

значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост и други.

Вноската към ЕС

Частта от вноската на България в бюджета на Европейския съюз, изплатена към края на юли 2026 г. от централния бюджет, възлиза на 700 милиона евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юли 2026 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец август 2026 година.