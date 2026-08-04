Село Хел, Мичиган, получи оферта да бъде купено за 666 666 кена енергийни напитки

Централната част на Хел, Мичиган, САЩ – населено място с едва около 70 жители, получи необичайна оферта, след като бе обявена за продажба срещу 625 000 щатски долара. Тя е била отправено от Hell Energy, която предложила в замяна на имота 666 666 кенчета енергийни напитки.

Населеното място, което официално носи името Hell от 1841 г., предложило тази пролет имот от около 2.8 хектара, включващ включва две сгради, действащ универсален магазин, бивш ресторант, игрище за миниголф и сватбен параклис. Намерението предизвиква претуснуния у местните, че нов собственик може да промени уникалния облик на Хел, който през годините привлича десетки хиляди посетители.

Историята стига до Унгария, където е централата на съименника на селото, и брандът, който тази година навършва 20-години, решава да предложи офертата от 666 666 кенчета енергийна напитка HELL в замяна на имота. Това на практика надхвърля обявената продажна стойност с 41 666 щатски долара.

Според официалното писмо, изпратено от компанията "Сиксо" до Съединените щати, решението е взето след извънредно заседание на управителния съвет, продължило точно шест минути и шест секунди. Документът ясно заявява позицията на компанията: ако Hell се продава, другият HELL не може да остане безмълвен.

Офертата, разбира се, е закачка, потвърдена от мнението на юристите на компанията, отразено в писмото, че документите по покупката на Хелl сами по себе си биха били истински "ад" (hellish). Счетоводителите пък са мнение, че компанията вече управлява един огромен HELL в Унгария и тази отговорност ѝ е напълно достатъчна. Освен това "кандидат-купувачът" отбелязва, че би било трудно да надмине досегашното управление на общността в Мичиган, където в миналото е била назначенал котка за почетен кмет.

Според писмото офертата остава валидна "докато Hell/адът замръзне", което според авторите се очаква да се случи някъде през януари.

Шегата, оформена като напълно официален документ, пристига в Мичиган, придружена от 165 кенчета енергийна напитка, които вероятно са първите кенчета Hell, достигнали до Хел, Мичиган.

В крайна сметка централният комплекс на Хел е закупен за 645 000 щатски долара от Адам и Евелин Еберлайн – семейство от щата Мичиган. Новите собственици поемат ангажимент да запазят всичко, което жителите и посетителите ценят в общността, както и да продължат нейните отличителни традиции.