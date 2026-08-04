Украйна: Падането на дрон на плаж в Геленджик е било причинено от руската ПВО

Падането на дрон на плаж в черноморския курорт Геленджик в руската Краснодарска област се е случило в резултат от действията на руската противовъздушна отбрана, заяви във вторник украинският Център за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, цитиран от Укринформ.

Според началника на центъра Андрий Коваленко "това е дело на руските сили за противовъздушна отбрана, които свалиха дрон над плаж, пълен с почиващи. И също така беше резултат от жалките опити на руските власти, които често крият тревогите за въздушна атака и не правят нищо от необходимото, за да гарантират безопасността на руснаците по време на такива тревоги".

"Отговорността за смъртта на руснаци на плажа в Геленджик принадлежи изцяло на руските сили за противовъздушна отбрана", заяви той.

"Украйна използва оръжията си само и единствено срещу руския военно-промишлен комплекс и икономическа инфраструктура, която допринася за финансирането на войната", увери Коваленко.

Русия вчера съобщи, че най-малко седем души, включително три деца, са били убити и около 40 души са били ранени в руския черноморски курорт Геленджик при атака с дрон, която Москва определи като целенасочено извършена от Украйна.

Видеа, разпространявани в социалните мрежи, чиято достоверност бе потвърдена от Ройтерс, показват как дрон се разбива и експлодира на оживен плаж близо до град Геленджик.

Губернаторът на Краснодарска област Вениамин Кондратиев нарече случилото се "целенасочена атака от страна на киевския режим срещу цивилното население" и в своя публикация в Телеграм заяви, че ударът не е бил свързан с никаква военна инфраструктура.

Експерти обаче вчера, въз основа на видеоматериалите данни за района на трагедията, казаха, че цел на дроновете е била почивната база на "НПО Машиностроение" – предприятие, разработващо ракети и ракетно-космическа техника, със седалище в град Реутов, Московска област. По данни на канала в базата в Архипо-Осиповка са почивали "изключително конструктори на ракети", а безпилотните апарати не са достигнали целта си с около 300 метра.

Причината за това пък е, че дронът е бил свален над плажа от мобилна огнева група (МОГ) на противовъздушната отбрана. Това се потвърждава от звуците на автоматична стрелба, които се чуват на заден план и спират в момента, когато дронът започва да пада.