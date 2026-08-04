КС ще разгледа претенциите на ГЕРБ и ПП за незаконност на бюджета

На свое заседание във вторник Конституционният съд е допуснал до разглеждане по същество на жалбите на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" срещу текстове от приетия бюджет на България, влязъл в сила от 1 август.
Доколкото предметът и по двете производства, образувани по две отделни искания на групи народни представители от 52-рото Народно събрание, е за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.те са обединени в едно.
В заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии и определението им е прието единодушно.
В последния ден на юли ГЕРБ и "Продължаваме промяната" внесоха отделни жалби с искане към Конституционния съд да устониве незаконен ли е държавният бюджет за настоящата година, а ПП поиска същото и за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Двете парламентарни групи са си помогнали взаимно с осигуряването на подписите, тъй като самостоятелно нито една от тях няма нужните 48 депутата, а мотивите им се разминават сериозно. Въпреки че гласуваха против бюджета на правителството на "Прогресивна България", депутатите от "Демократична България" и от "Възраждане" не са се подписали под жалбите.
В мотивите на жалбите през Конституционния съд се посочва, че Законът за държавния бюджет на Република България за 2026 г. е приет с дефицит от 5.7% от брутния вътрешен продукт на страната, което "е в директно и преднамерено несъответствие" с императивни разпоредби на Закона за публичните финанси. Така според вносителите на иска "е налице активно поддържано противоречие между два действащи акта от еднакъв ранг, при което държавните органи са поставени в абсурдната ситуация да трябва да нарушат единия закон, за да изпълнят другия". Заявява, че "умишленото гласуване на дефицит извън разрешените граници вкарва страната в пряк конфликт с три нива на европейското законодателство“ – член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Протокол (№12) относно процедурата при прекомерен дефицит и Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки.
В жалбата срещу осигурителния бюджет се изтъква, че разпоредбите въвеждат четири единици за изчисляване на трудовия стаж, без законодателят да е създал правила за преобразуването между тях. Посочва се вътрешно несъответствие между пропорционалното изчисляване на трудовия стаж и зачитането на трудов стаж за един месец. Според жалбоподателите от ПП приетите разпоредби крият риск от нееднакво прилагане и неравно третиране, както и че за приемането им не е "изложена цел, която да изисква преминаване към новия механизъм в непълен вид". Заявява, че "ако целта е по-точно отчитане на непълно работно време и няколко трудови правоотношения, тя е легитимна“, но избраното средство "не е годно да осигури еднакъв резултат, докато липсва правило за преобразуване между въведените единици". Подчертава се също така, че "приетите правила за изчисляване на трудовия стаж водят и до засягане на правото на труд", като "не отговарят на изискванията за пропорционалност и не са подходящи". Нарушението на принципа на социалната държава се обосновава в иска с несигурността, която "липсата на ясна и предвидима уредба" създава за гарантираните от Конституцията трудови права на гражданите.
След “Продължаваме промяната” и ГЕРБ, омбудсманът Велислава Делчева също обяви, че ще сезира Конституционния съд и ще отправи искане за обявяване на незаконни на разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляване на трудовия стаж, приети в бюджета за 2026 г. Според омбудсмана са тревожни промените за работа на четири часа и премахването на механизма за изчисляване на работна заплата.
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