САЩ готвят забрана за внос на нови китайски компоненти за дейта центрове

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп подготвя забрана за вноса на нови модели китайски компоненти за центрове за данни, съобщиха за Ройтерс четирима запознати с въпроса източници. Целта е да бъде защитена инфраструктурата, която е в основата на бума в областта на изкуствения интелект.

Федералната комисия по комуникациите (FCC), която регулира телекомуникационния сектор в САЩ, подготвя забрана за вноса на нови китайски оптични приемо-предаватели, които позволяват пренос на данни по оптични кабели със скоростта на светлината. Очаква се забраната да бъде представена още тази година.

Чрез планираните мерки Белият дом цели да попречи на китайски компании да крадат данни, да инсталират зловреден софтуер или да прекъсват работата на американски центрове за данни, в които се намират чипове за обучение и работа на моделите на изкуствен интелект.

Федералната комисия по комуникациите все още може да промени или да отложи забраната, подчертаха източниците.

Това е поредният пример за усилията на администрацията на Тръмп да ограничи проникването на китайски технологии в най-напредналите отрасли на американската икономика, преди да се превърнат в част от веригата за доставки, посочва Ройтерс, цитирана от БТА във втроник.

"Приемо-предавателите определено представляват риск", заяви Дивянш Каушик, експерт по политики в областта на изкуствения интелект в консултантската компания "Бийкън Глоубъл Стратеджис" (Beacon Global Strategies). "С разширяването на изграждането на центрове за данни е важно тяхната верига за доставки да бъде защитена още от самото начало", добави той.

Белият дом и Федералната комисия по комуникациите (FCC) не отговориха на запитвания за коментар по темата от страна на Ройтерс. Китайското посолство във Вашингтон заяви, че Пекин призовава САЩ да "вземат предвид обективните и рационални гласове на бизнес общностите в двете страни" и да "престанат да очернят китайските компании и да ги заплашват със санкции".

"Китай ще предприеме всички необходими мерки в отговор на всяко действие, което нанася съществена вреда на неговите интереси", добавиха от посолството.

Представители на администрацията, застъпващи се за твърда политика спрямо Китай, са решени да избегнат повторение на ситуацията с "Хуавей" (Huawei), при която телекомуникационното оборудване на санкционираната китайска компания беше толкова дълбоко интегрирано в американската инфраструктура, че усилията за премахването му се оказаха бавни, скъпи и непълни.

Забрана в САЩ за нови модели китайски устройства за центрове за данни вероятно ще засегне китайската компания "Джунджи Инолайт" (Zhongji Innolight), един от най-големите производители на приемо-предаватели в света. През юни компанията беше включена в списъка на Пентагона с компании, за които се предполага, че са подкрепяни от китайската армия.

Забраната може също така да увеличи разходите на американски компании за облачни услуги, като "Амазон Уеб Сървисис" (Amazon Web Services - AWS), тъй като може да ги принуди да преминат към други производители, като базираните в САЩ "Кохирънт" (Coherent) и "Люментъм" (Lumentum).

"Джунджи Инолайт" държи водещ дял от 27 процента на световния пазар на трансивъри (критични компоненти, които преобразуват електрическите сигнали от сървъри и комутатори в светлинни сигнали за пренос по оптични кабели) за центрове за данни, според анализаторската компания "Каунтърпойнт Рисърч" (Counterpoint Research).