Министрите на вътрешните работи от ЕС подкрепиха Испания след кризата в Сеута

Министърът на вътрешните работи на Франция заяви, че министрите от ЕС са се съгласили, че Шенгенската зона "не е проблемът", след като бяха отправени призиви Испания да бъде временно изключена от нея заради наплива на мигранти в северноафриканския ѝ полуексклав Сеута, предаде Франс прес.

"Всички се съгласихме, че Шенгенското пространство всъщност не е проблемът", заяви вътрешният министър Лоран Нуниез след среща с колегите си от ЕС, след като миналата седмица Италия и Дания призоваха Испания да бъде изключена от зоната за свободно движение заради кризата в Сеута.

Министрите на вътрешните работи от ЕС и от асоциираните страни от Шенгенското пространство обсъдиха днес ситуацията в Сеута на извънредна видеоконферентна среща.

"Ясно е, че Шенгенското пространство по никакъв начин не бе компрометирано от тази криза", заяви испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка Гомес след видеоконферентния разговор на фона на критиките срещу Испания за начина по-който е защитила външните граници на блока.

Най-малко 72 000 мигранти са влезли нелегално миналата седмица в испанския ексклав Сеута, като около 70 000 от тях вече са се върнали в Мароко, заяви Гранде-Марласка, цитиран от Франс прес.

АФП отбелязва, че до този момент официалните данни на испанското правителство са сочели, че в Сеута са влезли около 50 000 мигранти, като "почти всички" вече са се върнали на мароканска територия.

След извънредната среща на министрите на вътрешните работи на държавите от ЕС, посветена на миграционната криза в Сеута, Гранде-Марласка заяви, че разговорите са преминали в конструктивен дух и че държавите членки са признали "незабавната и ефективна" реакция на испанските власти.

Той също така отхвърли твърденията, че кризата е застрашила Шенгенското пространство, като отбеляза, че Сеута не е част от територията, обхваната от Шенгенското споразумение.

Вътрешните министри на страните от ЕС обявиха, че са единни и са готови да подкрепят Испания в усилията ѝ да охранява границите си от нелегални мигранти, заяви ирландският министър по въпросите на миграцията Джим О'Калахан, цитиран от Ройтерс.

Дания, която беше заплашила с възможно преустановяване на сътрудничеството с Испания в рамките на Шенген, изрази задоволство от реакцията на Мадрид на незаконното влизане на хиляди мигранти в Сеута от Мароко.

"Напълно съм удовлетворен, че Испания реагира бързо, главно чрез разполагането на силите на полицията и армията, и че много мигранти вече са се върнали в Мароко", заяви датският министър на имиграцията и интеграцията Мортен Бьодскоу.

"Тези събития обаче показват, че е абсолютно необходимо да запазим контрола върху границите на Европейския съюз", добави той в изявление след извънредна видеоконферентна среща на министрите от ЕС по този въпрос.

ЕС издържа изпитанието

Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че Европейският съюз е издържал изпитанието, пред което е бил изправен по време на миграционната криза в Сеута, предаде Франс прес.

"Този епизод ни подложи на изпитание. От една страна по отношение на бързината на действията, от друга - по отношение на солидарността. Но също и по отношение на способността ни да устоим на дезинформацията", заяви Брунер на пресконференция в Брюксел след срещата на министрите на вътрешните работи.

Според еврокомисаря реакцията на европейските институции и държавите членки е показала, че ЕС разполага с необходимата устойчивост, за да се справя с подобни миграционни кризи.

Европейският съюз предложи на Испания помощ, включително спешна финансова подкрепа, за укрепване на охраната на външната граница в Сеута, заяви Магнус Брунер, цитиран от Ройтерс. Той добави, че събитията в Сеута през миналата седмица са били подхранени от дейността на престъпни мрежи за трафик на мигранти и от дезинформация, разпространявана в социалните мрежи.

По думите му Европейският съюз не вижда пряка връзка между събитията в Сеута и неотдавнашната мащабна легализация на мигранти без документи от Латинска Америка в Испания. Според него обаче решението на Испания не се възприема като положителен сигнал от останалите държави членки на Европейския съюз.