Украйна смята, че новата цел на Русия е унищожаването на водоснабдителната й система

Русия възнамерява да засили ударите си срещу гражданската инфраструктура на Украйна и след енергийните обекти се готви да атакува и системите за водоснабдяване. Това заяви украинският министър на енергетиката Денис Шмигал.

"Сега целта на Русия е да унищожи нашите системи за водоснабдяване. Миналата зима те се насочиха към електроснабдяването и отоплението, но по време на прекъсванията на електрозахранването все пак можеше да се оцелее, ако имаш газ и вода. Без вода и канализация е трудно човек да оцелее повече от три дни", каза Шмигал в интервю за Политико.

Той припомни, че след зимните руски атаки производството на електроенергия в Украйна е спаднало до 12 GW – с 6 GW по-малко от необходимото за покриване на потреблението. В началото на пълномащабното руско нахлуване този показател е бил 32 GW, а преди 2014 г., когато Русия анексира Крим и предизвика военния конфликт в Донбас, е достигал 54,5 GW.

"Руснаците унищожиха или повредиха повече от 80% от украинските електроцентрали", заяви Шмигал.

По думите му, за да преживее предстоящата зима, Украйна се нуждае не само от ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана (ПВО), но и от около 500 милиона евро за повишаване устойчивостта на енергийната система. Освен това са необходими приблизително 400 милиона евро за подпомагане на газовата компания "Нафтогаз", чиито обекти също са подложени на руски атаки.

Шмигал добави, че Русия се опитва да изтощи украинското общество, така че то да упражни натиск върху държавното ръководство и да поиска подписване на капитулация.

Според него Украйна отговаря на агресията с далекобойни удари по руска територия и вече е извела от строя около 40% от основните руски мощности за преработка на петрол, което е довело до недостиг на горива. Той изрази надежда, че украинските удари, съчетани със санкциите на съюзниците, ще принудят Владимир Путин да прекрати войната още тази есен.

В случай че това не се случи, в Украйна се изграждат защитени укрития за съоръженията за съхранение на електроенергия, вода и природен газ. Освен това се монтират модулни котли и електрогенератори, които са по-малки и разположени на повече места в сравнение с традиционните електроцентрали, което би затруднило поразяването им, заключи Шмигал.