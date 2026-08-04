Бивш прокурор ще бъде съден за хулиганство

Бивш прокурор от Несебър ще бъде съден за хулиганство, съобщи Софийската градска прокуратура. Става дума за случай от лятото на 2024 г. Тогава прокурор Методи Велков е спрян за проверка от полицаи.

Според разследващите той отказал да бъде тестван за алкохол, блъснал дрегера и казал на полицаите да не се занимават с него. Освен това обиждал служителите, псувал и се качил се в патрулката и се опитал да включи на скорост. След като бил заведен в районното, продължил с обидите и заплашвал полицаите с уволнение.

От съобщението на прокуратурата не става ясно поради какви причини разследването е продължило цели две години. Твърди се, че са били назначени експертизи, проведени са разпити на свидетели и са събрани множество доказателства. Първото заседание по делото е насрочено за началото на септември.

Велков вече не е прокурор. Той е освободен от системата повече от половин година след случката в Несебър.