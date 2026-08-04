Руско "сафари с дронове" срещу цивилни украинци в Херсон

Украинските власти изразиха днес възмущение от видеоклип, разпространен от полицията, на който се вижда как цивилен украинец е преследван от дрон в Херсон, в южната част на страната, като осъдиха това като "умишлена руска стратегия".
На тези кадри мъж в тъмни дрехи тича около автомобил насред улицата, опитвайки се да избяга от дрон FPV (First Person View - управляван дистанционно дрон), който го следва бавно, преди да взриви експлозивния си заряд.
Според полицията 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение.
"Днес мнозина бяха шокирани от поредното видео, показващо т.нар. "сафари с дронове", което руски сили извършват срещу цивилни граждани в Херсон. Руски дрон целенасочено преследва мъж, продаващ зеленчуци, и се взривява непосредствено до него. Самите руснаци дори признаха извършеното, без да показват никакво съжаление, като открито се хвалят с тормоза над хората. При експлозията мъжът е ранен. Всеки ден обикновените жители на Херсон са изправени пред подобни руски "сафари"", написа във фейсбук украинският президент Володимир Зеленски.
"Светът трябва да види това. Той трябва да види всички доказателства, че Русия е загубила всякаква човечност и че нейните войници изпитват удоволствие от убиването и малтретирането на цивилни. Без натиск върху Русия, без ограничаване на способността ѝ да води агресивна война и без реални гаранции за сигурност е невъзможно да си представим свят, който може да съществува редом с това зло", добавя Зеленски.
Украинският външен министър Андрий Сибига осъди "варварското военно престъпление, извършено от Русия" и заяви, че "хиляди подобни престъпления никога не стават достояние на обществеността".
"Става дума за умишлена и системна руска стратегия. Те знаят точно какво правят", заяви министърът в Екс.
Според украинския омбудсман Дмитро Лубинец човекът, който се вижда на видеото, е "невъоръжен продавач на пазара". Лубинец обвини руската армия, че "преследва цивилни".
Град Херсон, който преди войната имаше около 280 000 жители, беше под руски контрол от март до ноември 2022 г. Руските сили, които сега се намират от другата страна на река Днепър, минаваща покрай града, го обстрелват редовно, главно с дронове, отбелязва АФП.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
22 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
СМЪРТ ЗА ИЗРОДА ПУТИН И ЦЯЛАТА РУСКА НАЦИСТКА СГАН! ТЕРОРИСТИЧНА РУСИЯ ЗАСЛУЖАВА ПЪЛНО УНИЩОЖЕНИЕ !
Долнопорбно североазиатско племе. Яд ги е че вчера утрепаха от собствените си хора заради некадърното изпълнение да свалят дрон над плажа, и сега си го изкарват като убиват обикновени украинци бачкатори, и даже за кеф си играят на гоненица преди да го взривят.
Руски фашизъм!
Господ да убие Путлер! ;)
Истинската красота е в ращисткото кладбище в Донецк затрупано със строителни отпадъци, бутилки и подобрителни г.вна (като тебе)
От кого ви пази бе, строи незаконни украински градове на българска земя в Баба Алино, и ги опазва.
Ох, охоохохоххххх. Красота!!! Има много да им се връща на укрофашагите за това дето сториха на мирни жители в ДНР и ЛНР. Давайте братя. Наше дело правое.
Изглежда на мутрофанова са и отпуснали копейки и пак е започнала да плаща. Много руски тролчета - урудчета ( по Ф-16 ), са излезли на амбразурата да защитават с голи г@з@ве любимия си психопат пусин. Слава на президента Зеленски и героичната украинска армия, която ни пази от руските агресори.
абе тази вечер и утре вечер ще има много удари по укрофашистите на всички места , няма какво да се занимава с това племе
Да ти се връща на тебе и целия ти род!