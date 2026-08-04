Руско "сафари с дронове" срещу цивилни украинци в Херсон

Украинските власти изразиха днес възмущение от видеоклип, разпространен от полицията, на който се вижда как цивилен украинец е преследван от дрон в Херсон, в южната част на страната, като осъдиха това като "умишлена руска стратегия".

На тези кадри мъж в тъмни дрехи тича около автомобил насред улицата, опитвайки се да избяга от дрон FPV (First Person View - управляван дистанционно дрон), който го следва бавно, преди да взриви експлозивния си заряд.

Според полицията 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение.

"Днес мнозина бяха шокирани от поредното видео, показващо т.нар. "сафари с дронове", което руски сили извършват срещу цивилни граждани в Херсон. Руски дрон целенасочено преследва мъж, продаващ зеленчуци, и се взривява непосредствено до него. Самите руснаци дори признаха извършеното, без да показват никакво съжаление, като открито се хвалят с тормоза над хората. При експлозията мъжът е ранен. Всеки ден обикновените жители на Херсон са изправени пред подобни руски "сафари"", написа във фейсбук украинският президент Володимир Зеленски.

"Светът трябва да види това. Той трябва да види всички доказателства, че Русия е загубила всякаква човечност и че нейните войници изпитват удоволствие от убиването и малтретирането на цивилни. Без натиск върху Русия, без ограничаване на способността ѝ да води агресивна война и без реални гаранции за сигурност е невъзможно да си представим свят, който може да съществува редом с това зло", добавя Зеленски.

Украинският външен министър Андрий Сибига осъди "варварското военно престъпление, извършено от Русия" и заяви, че "хиляди подобни престъпления никога не стават достояние на обществеността".

"Става дума за умишлена и системна руска стратегия. Те знаят точно какво правят", заяви министърът в Екс.

Според украинския омбудсман Дмитро Лубинец човекът, който се вижда на видеото, е "невъоръжен продавач на пазара". Лубинец обвини руската армия, че "преследва цивилни".

Град Херсон, който преди войната имаше около 280 000 жители, беше под руски контрол от март до ноември 2022 г. Руските сили, които сега се намират от другата страна на река Днепър, минаваща покрай града, го обстрелват редовно, главно с дронове, отбелязва АФП.