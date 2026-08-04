Илияна Йотова: Няма никакви заплахи, България е една от най-сигурните дестинации

Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения, каза пред журналисти президентът Илияна Йотова по време на посещение на Перперикон.

"Няма никакви заплахи от страна на конфликтите както в Европа, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни и други курорти – не искам да споменавам, разбира се, имена – всички са добре дошли тук и ще намерят и спокойствието, което е необходимо за почивка, и добрите условия", посочи Йотова, цитирана от БНТ.

Във връзка със случая в Сеута, Испания, където нахлуха десетки хиляди мигранти от Мароко, тя посочи, че "винаги е била против "начина, по който беше приета европейската политика по миграция".

"Не е ли парадоксално, че преди три години ние приехме Пакта за миграция и днес той на практика, не само че не се прилага, а се отрича отново от европейските лидери? Това, за което ние предупреждавахме. И тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 г. говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграцията."

Страни като България, Малта, Испания, Италия и Гърция, които са външна граница и се сблъскват непрекъснато с рискове от много сериозни миграционни вълни могат да направят своето лоби за промяна в тази политика, още повече, че западноевропейските лидери са готови за нея, обясни Илияна Йотова.

"Когато ние говорихме преди няколко години, че Дъблинското споразумение отдавна е отживелица и че трябва промяна, новата политика с Пакта не само че не премахна текстовете, които са вредни и неработещи, а ги задълбочи. Ето ви резултата днес."