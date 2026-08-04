Илияна Йотова: Няма никакви заплахи, България е една от най-сигурните дестинации

Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения, каза пред журналисти президентът Илияна Йотова по време на посещение на Перперикон.
"Няма никакви заплахи от страна на конфликтите както в Европа, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни и други курорти – не искам да споменавам, разбира се, имена – всички са добре дошли тук и ще намерят и спокойствието, което е необходимо за почивка, и добрите условия", посочи Йотова, цитирана от БНТ.
Във връзка със случая в Сеута, Испания,
където нахлуха десетки хиляди мигранти от Мароко, тя посочи, че "винаги е била против "начина, по който беше приета европейската политика по миграция".
"Не е ли парадоксално, че преди три години ние приехме Пакта за миграция и днес той на практика, не само че не се прилага, а се отрича отново от европейските лидери? Това, за което ние предупреждавахме. И тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 г. говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграцията."
Страни като България, Малта, Испания, Италия и Гърция, които са външна граница и се сблъскват непрекъснато с рискове от много сериозни миграционни вълни могат да направят своето лоби за промяна в тази политика, още повече, че западноевропейските лидери са готови за нея, обясни Илияна Йотова.
"Когато ние говорихме преди няколко години, че Дъблинското споразумение отдавна е отживелица и че трябва промяна, новата политика с Пакта не само че не премахна текстовете, които са вредни и неработещи, а ги задълбочи. Ето ви резултата днес."
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Ма направо ме карате да кажа "Дайте да ревем!". И всичко ще се нареди. Я да хващате мотиките! Как ни въй срам!, Няма добитък, няма естествен тор. На какво прилича това? И доматито не расте.
Държавата се разпада по шевовете от корупция и институционална безпомощност. Нормалните хора предпочитат Гърция пред съсипания ни туризъм, превзет от бетон, мутренски схеми и скъпотия. Пропагандата им вече не струва – дори и полезните им идиоти виждат реалността, която комунистите се опитват да скрият зад захаросани изявления.
Да госпожо ,като те возят в бронирани коли,не те е страх,на сигурно си.А и мъж ти също.Що го возят до болницата,и вечер го прибират с държавна охрана и автомобили?
Те българите не искат да почиват в България, тази калесва чужденците с голямата ни безопасност. А за шведката от #1, България има около 10% мюсюлманско население от столетия, а емигрантите-араби са нищожен брой и никога не са създавали проблеми.
Булгаристан е едно от най опасните територии в северозападна Азия. Пътната инфраструктура е допотопна и с голяма вероятност да загинете на пътя. Освен това висока улична престъпност, кражби, обири. Могат да ви застрелят, за да придобият ваше имущество или притежание. А в туристическите дестинации и хотели е много вероятно да бъдете обран.
Овчата глава
Единствените ни проблеми, които Йотова не е информирана да вижда, са, че армията ни е неконкурентна на съседните държави, граничната телена мрежа е на дупки, а в България вече трайно се заселиха арабски и турски граждани с мюсюлманско вероизповедание.