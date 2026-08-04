АЕЦ "Козлодуй" не е застрашена от ниския Дунав, има план за по-крути мерки

Ръководството на АЕЦ "Козлодуй" е предприело всички необходими мерки за работа при рекордно ниските нива на река Дунав и ако се запазят сегашните ѝ обеми, правителството ще запази сегашното си спокойствие.

Ако обаче се усложни положението, има варианти за действие и прилагане на по-крути мерки, коментира енергийният министър Ива Петрова. Във вторник тя посети площадката на ядрената централа и провери как работят двата блока в условия на изключително ниските нива на реката, което може за затрудни охлаждането на реакторите.

Електроенергийната система на страната няма проблем. Електроенергийният системен оператор, който отговаря за балансирането на доставките на ток, е в готовност и има варианти на действие при по-крути мерки, каза тя.

АЕЦ "Козлодуй" има ясен план за действие, от началото на месец юли действа и оперативен щаб, допълни Петрова и увери, че ведомството ѝ получава съдействие за справянето нс проблема от министерствата на земеделието и на външните работи, както и от властите в Румъния и в Сърбия.

Дунав е на критично ниско ниво

Към 4 август 2026 г. водното ниво на река Дунав остава критично ниско в българския участък на реката. При водомерен пост Русе е минус 94 см. Отчетеният спад за последните 24 часа е 2 см, съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове. В района на остров Батин то е 165 см, на остров Белене - 160 см, а в останалата част на реката, която се поддържа от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", не по-малко от 180 см.

По информация на дирекция "Речен надзор" за последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали във или извън фарватера (корабоплавателния път).

Вече е отседнал круизният кораб "VIKING ULLUR", който преди почти седмица излезе от корабоплавателния път и заседна в района на село Гомотарци, край Видин.

Към днешна дата хидроложката обстановка по българския участък на река Дунав остава усложнена. Водните нива са значително под ниското корабоплавателно и регулационно ниво, определено от Дунавската комисия и усложняват условията за корабоплаване.

Остава тенденцията за относително задържане на нивата, като отчетените изменения са в рамките на понижение от 1 - 2 см.