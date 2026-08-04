 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

АЕЦ "Козлодуй" не е застрашена от ниския Дунав, има план за по-крути мерки

Хидроложката обстановка по българския участък на реката остава усложнена

7 коментара
АЕЦ "Козлодуй" има ясен план за действие при ниското ниво на река Дунав Сн. АЕЦ "Козлодуй"

Ръководството на АЕЦ "Козлодуй" е предприело всички необходими мерки за работа при рекордно ниските нива на река Дунав и ако се запазят сегашните ѝ обеми, правителството ще запази сегашното си спокойствие.

Ако обаче се усложни положението, има варианти за действие и прилагане на по-крути мерки, коментира енергийният министър Ива Петрова. Във вторник тя посети площадката на ядрената централа и провери как работят двата блока в условия на изключително ниските нива на реката, което може за затрудни охлаждането на реакторите.

Електроенергийната система на страната няма проблем. Електроенергийният системен оператор, който отговаря за балансирането на доставките на ток, е в готовност и има варианти на действие при по-крути мерки, каза тя.

АЕЦ "Козлодуй" има ясен план за действие, от началото на месец юли действа и оперативен щаб, допълни Петрова и увери, че ведомството ѝ получава съдействие за справянето нс проблема от министерствата на земеделието и на външните работи, както и от властите в Румъния и в Сърбия.

Дунав е на критично ниско ниво

Към 4 август 2026 г. водното ниво на река Дунав остава критично ниско в българския участък на реката. При водомерен пост Русе е минус 94 см. Отчетеният спад за последните 24 часа е 2 см, съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове. В района на остров Батин то е 165 см, на остров Белене - 160 см, а в останалата част на реката, която се поддържа от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", не по-малко от 180 см.

По информация на дирекция "Речен надзор" за последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали във или извън фарватера (корабоплавателния път).

Вече е отседнал круизният кораб "VIKING ULLUR", който преди почти седмица излезе от корабоплавателния път и заседна в района на село Гомотарци, край Видин. 

Към днешна дата хидроложката обстановка по българския участък на река Дунав остава усложнена. Водните нива са значително под ниското корабоплавателно и регулационно ниво, определено от Дунавската комисия и усложняват условията за корабоплаване.

Остава тенденцията за относително задържане на нивата, като отчетените изменения са в рамките на понижение от 1 - 2 см.

Ключови думи

АЕЦ Козлодуй Дунав ядрена централа Ива Петрова ниско ниво доставки ток
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

7 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. F16
    #7

    Мислено е навреме , и направено когато България е имала и икономика и инженерен капацитет. АЕЦ и сега разполага с добри специалнисти , не всичко е унищожено

  2. т€еритория на Мики Маус
    #6

    През 1969 г. български експерти залагат АЕЦ „Козлодуй“ да работи и при ниски нива на Дунав
    04 Август 2026, 08:36 1660 0



    Докато рекордно ниското ниво на Дунав принуждава атомните централи в Унгария и Румъния да ограничават производството си, двата действащи блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят по график. Това не е случайност, а резултат от инженерни решения, взети преди повече от половин век.

    В началото на август унгарската АЕЦ „Пакш“ сведе производството си

  3. Жеко
    #5
    Отговор на коментар #4

    до Джо: точно така е. И никой не му потърси отговорност зо безотговорността. Отиде голям шеф в Европата....

  4. Калико Джо
    #4

    Помня, че през 2008 когато започна финансовата криза в САЩ с ипотеките, министър-председателят Станишев излезе по телевизията и каза, че за нас опасност няма, защото нашите банки са контролирани и стабилни. Но само през 2009 г., БВП спада с 5.5% (рецесия), а за периода 2009-11 България загубва 410 хил. работни места. Така че този номер, с "недосегаемата" и винаги подготвена България, го знаем добре.

  5. Libertarian
    #3

    Това ядрено недоразумение трябва да бъде закрито веднага! Опасно и смъртоносно за цяла Европа. Руска отпадъчна технология.

  6. т€еритория на Мики Маус
    #2

    Асен Личев наскоро спомена за проект от шлюзове и канали по долни Дунав, който да гарантира плавателността на р. Дунав. Проектът е стар, България е против. Защо ли?

  7. Жеко
    #1

    Дунава намалява, и вода да няма, но няма проблем.... Проблемите ще дойдат когато водата се вдигне и ги изпере всичките тия зелени чорапи и чорапогащи....

Препоръчано от редакцията