Нова оценка на активите за бъдещите реактори слага "здрава основа" на проекта

Нова оценка на активите за новите реактори слага "здрава основа"

Извършена е нова оценка на активите на дружеството за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй", тъй като досегашният му капитал не е отразявал реалната им стойност и "екипите работят, за да бъде коригирано това безобразие и проектът да стъпи на здрава финансова основа". Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова при посещение във вторник в ядрената централа по повод опасенията за функционирането ѝ заради ниското ниво на Дунав.

Тя посочи, че нова оценка на терените, предназначени за изграждането на бъдещите реактори, е определела стойност близо десет пъти по-ниска от определената през 2025 година.

Тя припомни за скандала от миналата година с подготвяната сделка с частната фирма "Интерпром", притежаваща 68 декара на мястото на площадката, за 100 млн. евро с оценка от 1400–1500 евро на квадратен метър.

Министърът определи случая като "най-грандиозната далавера" и заяви, че това е "само върхът на айсберга". Тя обясни, че впоследствие, за да мине сделката, към тези декари са добавени още 203 декара, собственост на АЕЦ "Козлодуй", оценени на 650 млн. лева или около 335 млн. евро.

"Към момента на изготвяне на оценката през 2025 г. стойността на тези 203 декара е била около 200 пъти по-висока от реалната им стойност към онзи момент", посочи министърът. По думите ѝ нова оценка, публикувана вчера в Търговския регистър, възлиза на около 29 млн. евро и вече отчита извършените устройствени процедури.

Реално обаче след скандала с прословутия терен бе взето решение да няма сделка, а по-късно и той да бъде отчужден, което драстично променя картинката с цените.

"Парите са били налични в проектното дружество, но по стечение на обстоятелствата, с предизвикания медиен шум може би, не е се стигнало до финализиране на сделката. По отношение на другите терени за 650 млн. лева - те са апортирани в капитала на "АЕЦ "Козлодуй – Нови мощности", каза министърът.

Още при встъпването си в длъжност Петрова обяви, че е назначила одит в проектната кмопания "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности", а малко пъ-късно бе сменено и цялото ѝ ръководство. Все още обаче резултатите от проверката не са официално обявени.