Бивш зам.-шеф на митниците от кабинета "Орешарски" оглави АДФИ

Бившият митничар и зам.-директор на Агенция "Митници" в кабинета "Орешарски" и в периода 2021 - 2024 г. Лъчезар Кръстев е новият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, съобщиха от финансовото министерство. Заповедта на вицепремиера Гълъб Донев е от 4 август.
От 1991 до 2013 г. Лъчезар Кръстев последователно е заемал длъжностите митнически инспектор, главен експерт в дирекция "Митнически режими и процедури", ръководител сектор и началник на отдел "Митническо складиране, складове под митнически контрол, свободни зони и свободни складове", началник на Митническо бюро Обеля и на Митническо бюро София-Изток. За периода от 2013 – 2014 г., както и 2021 – 2024 г. е заместник-директор на Агенция "Митници".
Новият директор поема поста от Пламен Тодоров, който бе избран за член на новата Комисия за противодействие на корупцията от квотата на парламента.
Финансовата инспекция проверява законосъобразността на разходването на публичните средства, включително по обществените поръчки. Голяма част от докладите ѝ през годините отиваха в прокуратурата и там попадаха в "черна дупка", тъй като това често водеше до засекретяването им и ползването им за натиск и държане в зависимости на нарушителите на публична служба.
Лъчезар Кръстев е завършил Стопанската академия "Д. А. Ценов", Свищов, като магистър по "Икономика и управление на индустрията". Придобива професионална квалификация "Международни икономически отношения и митническа политика" в УНСС, София. Има специализация по икономика в Университета Пасау, Германия.
Владее немски и английски език.
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3 коментара
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Е как, бе, Радев бори олигархията и мафията. Така са се сборили, че ако не ги разтървем наесен, догодина по това време ще си имат дечица.
Прогреса на радев води до орешарски....
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